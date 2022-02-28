﻿ "БКМ Холдинг" поставит в Сараево 25 троллейбусов. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"БКМ Холдинг" поставит в Сараево 25 троллейбусов

28.02.2022 11:09 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "БКМ Холдинг" выиграл конкурс на поставку 25 троллейбусов повышенной вместимости с увеличенным автономным ходом в Сараево, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Для Сараевского кантона на предприятии изготавливаются троллейбусы модели 43300D с автономным ходом 20 км.

Троллейбус данной модели уже прибыл в Сараево.

"БКМ Холдинг" является ведущим производителем городского электрического транспорта в СНГ: электробусов, троллейбусов, трамваев и зарядной инфраструктуры. При производстве транспорта используются только передовые технологии в области машиностроения с использованием комплектующих ведущих мировых производителей. Продукция предприятия отвечает всем основным требованиям, предъявляемым к современному городскому электротранспорту: безопасность, экологичность, экономичность в эксплуатации и длительный срок службы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Сараевского кантона на предприятии изготавливаются троллейбусы модели 43300D с автономным ходом 20 км.
 
Новости дня
Новости экономики
 
МАРТ скорректировал инструкцию о порядке установления и применения регулируемых цен
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by