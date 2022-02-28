"БКМ Холдинг" поставит в Сараево 25 троллейбусов

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "БКМ Холдинг" выиграл конкурс на поставку 25 троллейбусов повышенной вместимости с увеличенным автономным ходом в Сараево, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Для Сараевского кантона на предприятии изготавливаются троллейбусы модели 43300D с автономным ходом 20 км.

Троллейбус данной модели уже прибыл в Сараево.

"БКМ Холдинг" является ведущим производителем городского электрического транспорта в СНГ: электробусов, троллейбусов, трамваев и зарядной инфраструктуры. При производстве транспорта используются только передовые технологии в области машиностроения с использованием комплектующих ведущих мировых производителей. Продукция предприятия отвечает всем основным требованиям, предъявляемым к современному городскому электротранспорту: безопасность, экологичность, экономичность в эксплуатации и длительный срок службы.-0-