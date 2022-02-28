Ставка рефинансирования с 1 марта повышается до 12% годовых

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правление Национального банка приняло решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12% годовых, ставку по кредиту овернайт - до 13% годовых, ставку по депозиту овернайт - до 11% годовых. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на сайт Нацбанка.

/Будет дополнено/.-0-