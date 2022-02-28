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Ставка рефинансирования с 1 марта повышается до 12% годовых

28.02.2022 11:21 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правление Национального банка приняло решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12% годовых, ставку по кредиту овернайт - до 13% годовых, ставку по депозиту овернайт - до 11% годовых. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на сайт Нацбанка.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Правление Национального банка приняло решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12% годовых, ставку по кредиту овернайт - до 13% годовых, ставку по...
 
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