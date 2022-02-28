ЕЭК предложено координировать меры ЕАЭС по смягчению последствий геополитической напряженности

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28 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийской экономической комиссии предложено координировать меры стран Евразийского экономического союза по смягчению последствий обострения геополитической напряженности. Об этом говорится в Telegram-канале ЕЭК, сообщает БЕЛТА.

"Евразийской экономической комиссии предложено взять на себя координационную работу для оценки рисков и выработки экономических мер по смягчению негативных последствий обострения геополитической напряженности. Такое предложение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 февраля в Нур-Султане в ходе встречи с главами правительств стран ЕАЭС", - отметили в ЕЭК.

"Наш экономический союз по понятным причинам беспокоит усиление политического противостояния вследствие санкционного конфликта и негативные последствия для экономики и финансовых систем наших стран. Мы в Казахстане принимаем меры антикризисного характера, это только начало, впереди очень серьезная и сложная работа. Предполагаю, что эту работу мы могли бы проводить согласованно вместе с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу. С учетом тесной взаимосвязи экономических, финансовых и промышленных систем полагаю, что в рамках союза следует создать рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер, направленных на смягчение негативных последствий", - цитируются в Telegram-канале ЕЭК слова президента Казахстана.-0-