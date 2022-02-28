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Внешний госдолг Беларуси в январе уменьшился на 1,6% до $17,9 млрд

28.02.2022 13:03 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 февраля 2022 года составил $17,9 млрд, уменьшившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 февраля 2022 года составил $17,9 млрд, уменьшившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%.
 
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