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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
28.02.2022 13:22 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 февраля 2022 года №103, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $58,3 за 1 т (ранее - $47,7), прямогонный бензин - $32 за 1 т (ранее - $26,2), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $17,4 за 1 т (ранее - $14,3).
Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.-0-
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Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 февраля 2022 года №103.
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