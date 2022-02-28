Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 февраля 2022 года №103, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $58,3 за 1 т (ранее - $47,7), прямогонный бензин - $32 за 1 т (ранее - $26,2), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $17,4 за 1 т (ранее - $14,3).

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.-0-