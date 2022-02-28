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«Проблема не в подорожании кредитов, а в том, что их могут не выдавать». Аналитик рассказал, что будет с долларом, кредитами и недвижимостью

28.02.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

C 1 марта В Беларуси повысится ставка рефинансирования с 9,25% до 12%, а вместе с ней подорожают и кредиты. «Плохая новость в том, что кредитов на покупку жилья будет гораздо меньше, если они вообще будут», — говорит старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. Realt поговорил с экспертом о ситуации в экономике и на рынке недвижимости.

«Проблема не в подорожании кредитов, а в том, что их могут не выдавать». Аналитик рассказал, что будет с долларом, кредитами и недвижимостью
«Проблема не в подорожании кредитов, а в том, что их могут не выдавать». Аналитик рассказал, что будет с долларом, кредитами и недвижимостью

 — Вместе со ставкой рефинансирования вырастут и ставки по предоставлению или изъятию ликвидности. Если говорить о ранее выданных кредитах, в которых ставка не фиксированная, а плавающая и привязанная к одному из этих показателей, естественно, кредитная ставка вырастет, — отмечает старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

Ставки новых кредитов в теории должны вырасти на тот же процент. 

— Но тут плохая новость в том, что сейчас кредитов на покупку жилья будут выдавать гораздо меньше. Если вообще будут, — предполагает Иосуб. — Проблема даже не в том, что кредиты будут дороже — кредитов вовсе может не быть. Новые санкции против банков, отключение от SWIFT — это все может существенно ухудшить ликвидность банков. А когда будут проблемы с ликвидностью, банкам будет не до кредитования, особенно не до долгосрочного кредитования в белорусских рублях. Ситуация с курсами, которую мы наблюдаем в конце прошлой недели и в начале этой, не добавляет банкам заинтересованности и желания выдавать кредиты в белорусских рублях: им сложно оценить свои риски.

Говорить о том, когда банки могут прекратить кредитование, сложно, отмечает эксперт.

— У каждого банка свои проблемы, своя ликвидность, своя подушка безопасности и свои санкции. Я думаю, если говорить о дочках российских банков — здесь речь идет не о прекращении выдачи кредитов на жилье, а о том, что они просто перестанут работать. Где-то не выдадут кредит уже сегодня, кого-то могут отключить от SWIFT — и проблемы начнутся немедленно. Кого-то не будут отключать — и это будет иметь более отложенное действие. 

«Доллар или продолжит расти, или пропадет из обменников» 

 — Думаю, что на рынке жилья будет коллапс. Рост ставок и сложности кредитования будут далеко не единственными и далеко не главными причинами этого коллапса, — высказывает мнение Иосуб. — Белорусская экономика получает глобальные проблемы. Только за последние дни доходы белорусов в валютном эквиваленте резко рухнули. Немалая часть людей готовы уехать из страны даже не столько из-за экономических проблем, сколько из-за ситуации в Украине. Уезжать могут быстро, не успев продать жилье,  а заниматься продажей дистанционно. Многим продать нужно будет срочно, а это окажет давление на цены. Не приходится думать, что кто-то захочет массово переезжать в страну и покупать недвижимость в стране, которая граничит с местом, где идет война. Предложение на рынке резко вырастет, спрос упадет — поэтому рынок будет падать.

Что касается ситуации с долларом, Вадим Иосуб приводит два варианта развития событий. 

 — Если доллару не запретят расти административным образом, то он продолжит рост. Если курс зафиксировать, то доллар перестанет расти, но пропадет в обменниках. Но в этом случае он продолжит расти у валютчиков на черном рынке.

 
Теги: Новости
 
 
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C 1 марта В Беларуси повысится ставка рефинансирования с 9,25% до 12%, а вместе с ней подорожают и кредиты. «Плохая новость в том, что кредитов на покупку жилья будет...
 
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