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Доллар и евро на торгах 28 февраля подорожали, российский рубль подешевел
28.02.2022 14:30 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 28 февраля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,3147 до Br3,0744 за $1.
Евро стал дороже на Br0,3426 - его курс составил Br3,4299 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,3221 и составил Br2,9757 за 100 российских рублей.-0-
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Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
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