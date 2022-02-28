Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 28 февраля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,3147 до Br3,0744 за $1.

Евро стал дороже на Br0,3426 - его курс составил Br3,4299 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,3221 и составил Br2,9757 за 100 российских рублей.-0-

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