БелВЭБ отменил кредитование. Узнали, в каких банках еще выдают кредит на недвижимость и на каких условиях

Источник материала: realt.by

Банк БелВЭБ на неопределенный срок приостановил кредитование. Realt поинтересовался, как обстоит ситуация в других банках, и какие варианты кредитов на жилье предлагают.

28 февраля стало известно, что в банке БелВЭБ, который кредитовал и покупку недвижимости, приостанавливают кредитование. Когда вернут и вернут ли кредиты, в банке пока не сообщают.

— Вся информация о возобновлении кредитования появится на сайте. Сейчас доступны только онлайн-рассрочки, — уточнили в БелВЭБ.

22 февраля Мифин США объявил о финансовых санкциях против банка ВЭБ и его дочек, в том числе белорусского БелВЭБ.

В Белинвестбанке можно получить кредит на недвижимость от застройщика — по истечении льготного периода процентная ставка составит 18,99%. В перечне застройщиков — минские «Айрон», «Дана Астра», «Датч Стар», «Зеленая Гавань», «Мапид» и десятки других в столице и не только.

— Пока информации об отмене кредитования не поступало, — ответили в банке.

Такая же ситуация и в банке БТА. Здесь предлагают кредит на покупку недвижимости на вторичном рынке или в новостройке у застройщиков «Астодевелопмент», «Алмари», «Зелёная Гавань», «Астомакс», «СТРОМИНВЕСТ», «Гомельский ДСК» и ООО «Алмари». Фиксированная ставка в 20,38%-25,99% годовых (в некоторых случаях в первый год нужно будет платить 13,99%). Срок кредитования — 5-7 лет (в зависимости от застройщика).

Белорусский народный банк предлагает кредит на покупку жилья в ЖК «Фарфоровый» под 9,99-12,99% годовых. В банке не обладают информацией об отмене кредитования в обед понедельника 28 февраля.

Белагропромбанк предлагает кредит для нуждающихся в улучшении жилищных условий под 12,25% годовых на срок до 20 лет.

— Информации о приостановке этого кредита нет. Выдача каких-то кредитов приостановлена, вы можете отслеживать актуальную информацию на сайте, — уточнили в банке.