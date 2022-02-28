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Появятся ли в Беларуси новые долгострои? Эксперт рассказал о том, как будут вести себя застройщики из-за роста курса доллара
28.02.2022 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Курс доллара продолжает лихорадить, ситуация в Украине остается неопределенной, а на страну, возможно, надвигаются новые санкции. Как все это может отразиться на застройщиках? Будет ли завершено строительство крупных жилых комплексов? Ждать ли изменения стоимости квадратного метра? Эти вопросы мы задали управляющему партнеру VIVA INVEST Вадиму Тачкину.
«У нас есть, кому строить, и из чего. Остается вопрос – для кого?»
− Учитывая пройденные кризисы, а также пандемию, скажу, что за эти годы белорусские застройщики неплохо закалились и умеют действовать в подобных ситуациях. Мы строили в режиме скачущего курса, мы строили в режиме пандемии, мы строили, когда не было кредитов − все это время рынок жил. Он менялся, трансформировался, но не умер. Думаю, также будет и сейчас.
Факторы, которые играют в нашу пользу − зацикленность на отечественный рынок и отечественные комплектующие. У нас собственный бетон, собственный металл, собственный песок. Это те базовые материалы, из которых возникают квадратные метры. То есть, доля валютной составляющей в белорусских стройках − небольшая. Сегодня она станет еще меньше. К примеру, если застройщик не закупил испанские лифты заранее, то, скорее всего, в новостройке уже поставят могилевские. То есть, по большому счету, строительный процесс у нас самодостаточен и вполне может обходиться теми ресурсами, которые есть в республике. К тому же, у нас есть белорусская рабочая сила, которая сегодня вся остается в стране. В результате − у нас есть, кому строить и из чего строить. Следующий вопрос − для кого строить? Резкий скачок ставки рефинансирования и повышение курса доллара для многих опять означают паузу в решении квартирного вопроса. Такую же паузу мы наблюдали в 2020 году. Тогда нас также тряхнуло, но что мы увидели спустя несколько месяцев: люди не перестали думать о том, как улучшить свои жилищные условия. Жизнь все равно продолжилась. Сегодня мы также надеемся на банковский сектор – важно, чтобы на рынке оставались хоть какие-то кредитные продукты.
Кризис, в принципе, для кого-то − паралич, а для кого-то – новые возможности. Если мы говорим о застройщиках, которые работают в классическом долевом строительстве (квадратные метры за белорусские рубли по проектным декларациям), то к ним сейчас не исключен наплыв людей, которые захотят приобрести квартиру за рубли и выиграть на курсе.
«Мы все смотрим на крупных застройщиков»
Сложнее с теми крупными инвестиционными проектами, где стоимость квадратного метра привязана к доллару или евро. Также непонятно, что будет с проектами, в которые предполагались значительные первоначальные вложения. Например, снос частного сектора, работа на каких-то сложных территориях. Скорее всего, они сейчас будут трансформированы либо отложены на неопределенный срок. Конечно, мы все смотрим на крупных застройщиков – если там не рухнет, если санкционные истории не прилетят в их адрес, то все будет хорошо. Доминирующий застройщик, как ни крути, определяет рынок.
Что касается цены на метр, то мы будем подстраиваться. Что толку, если мы пересчитаем цены в рублях по новым курсам? Мы же заинтересованы в продолжении строительного процесса, а не его остановке! Опять же − все контракты подписаны в белорусских рублях, вся выручка генерируется в белорусских рублях, налоги выплачиваются в белорусских рублях, зарплаты подрядчиков – тоже в рублях. Мы все в одной лодке.
«Застройщики будут ограничивать объем продаж»
В целом, вероятная стратегия застройщиков будет следующей. Они будут продавать столько метров, сколько нужно для обеспечения непрерывности строительного процесса. На рынке будет ограничиваться объем продаж. Он будет идти маленькими шажочками, огромных распродаж ждать не стоит. Кроме того, скорее всего, не будет рассрочки от застройщика, привязанной к валюте.
Стоит ли ожидать появления долгостроев?
В последние годы большинство известных долгостроев Минска – это мошенничество, криминал, обман. Такого, что кто-то просто так чего-то не достроил – нету. Сейчас в этой сфере регулируется и контролируется все достаточно хорошо, на рынке уже остались только самые устойчивые. Да, тяжелее в кризис будет проектам с высокими потребительскими качествами и соответственно более высокой стоимостью квадратного метра, жилье эконом-класса просядет меньше.
Но повторюсь, никакой паники у нас нет. Мы работаем с крупными строительными комбинатами и надежными подрядными организациями. Сейчас устойчивость партнеров также важна.
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Появятся ли в Беларуси новые долгострои? Эксперт рассказал о том, как будут вести себя застройщики из-за роста курса доллара
Курс доллара продолжает лихорадить, ситуация в Украине остается неопределенной, а на страну, возможно, надвигаются новые санкции. Как все это может отразиться на...
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