Появятся ли в Беларуси новые долгострои? Эксперт рассказал о том, как будут вести себя застройщики из-за роста курса доллара

«У нас есть, кому строить, и из чего. Остается вопрос – для кого?»

− Учитывая пройденные кризисы, а также пандемию, скажу, что за эти годы белорусские застройщики неплохо закалились и умеют действовать в подобных ситуациях. Мы строили в режиме скачущего курса, мы строили в режиме пандемии, мы строили, когда не было кредитов − все это время рынок жил. Он менялся, трансформировался, но не умер. Думаю, также будет и сейчас.

Факторы, которые играют в нашу пользу − зацикленность на отечественный рынок и отечественные комплектующие. У нас собственный бетон, собственный металл, собственный песок. Это те базовые материалы, из которых возникают квадратные метры. То есть, доля валютной составляющей в белорусских стройках − небольшая. Сегодня она станет еще меньше. К примеру, если застройщик не закупил испанские лифты заранее, то, скорее всего, в новостройке уже поставят могилевские. То есть, по большому счету, строительный процесс у нас самодостаточен и вполне может обходиться теми ресурсами, которые есть в республике. К тому же, у нас есть белорусская рабочая сила, которая сегодня вся остается в стране. В результате − у нас есть, кому строить и из чего строить. Следующий вопрос − для кого строить? Резкий скачок ставки рефинансирования и повышение курса доллара для многих опять означают паузу в решении квартирного вопроса. Такую же паузу мы наблюдали в 2020 году. Тогда нас также тряхнуло, но что мы увидели спустя несколько месяцев: люди не перестали думать о том, как улучшить свои жилищные условия. Жизнь все равно продолжилась. Сегодня мы также надеемся на банковский сектор – важно, чтобы на рынке оставались хоть какие-то кредитные продукты.

Кризис, в принципе, для кого-то − паралич, а для кого-то – новые возможности. Если мы говорим о застройщиках, которые работают в классическом долевом строительстве (квадратные метры за белорусские рубли по проектным декларациям), то к ним сейчас не исключен наплыв людей, которые захотят приобрести квартиру за рубли и выиграть на курсе.