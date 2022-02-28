Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе составил Br1,4 млрд

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе сложился в размере Br1,4 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br3,2 млрд, или 11,4% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило Br2,5 млрд, или 15,5%, налога на прибыль - Br5,2 млн (0,1%). Акцизы поступили в сумме Br0,4 млрд (11%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br0,4 млрд (8,6%).

Расходы республиканского бюджета составили Br1,8 млрд, или 5,8% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br0,5 млрд (3,9%), финансирование национальной экономики - Br0,6 млрд (9,1%), финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br1,5 млрд (6,5%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь 2022 года сложился в сумме Br2,1 млрд. Доходы сложились в сумме Br6,5 млрд (9,7% уточненного годового плана), расходы - Br4,4 млрд (6,4%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,2 млрд (поступления - Br1,8 млрд, расходы - Br1,6 млрд).

По состоянию на 1 февраля 2022 года задолженность по налогам и сборам составила Br278,6 млн.-0-