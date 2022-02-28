Нацбанк с 1 марта приостанавливает действие расчетных величин стандартного риска

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с 1 марта приостанавливает действие расчетных величин стандартного риска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.

С 1 марта 2019 года Национальный банк ввел в действие систему мер макропруденциального характера, направленную на ограничение системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом.

В основе данной системы мер лежит подход, в соответствии с которым к банкам, реализующим такие бизнес-модели, применяются повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов. В качестве индикатора, указывающего на повышенный уровень риска реализуемых банками бизнес-моделей, используется превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым банковским вкладам (депозитам), кредитам и эмитированным облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска (РВСР).

РВСР рассчитываются Нацбанком не реже одного раза в три месяца на основе средних процентных ставок, установленных системно значимыми банками первой группы значимости за месяц, предшествующий месяцу расчета, по финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте из следующего перечня. В частности, новые срочные отзывные банковские вклады (депозиты) физлиц; новые срочные безотзывные банковские вклады (депозиты) физлиц (со сроком возврата от 1 до 6 месяцев, от 6 месяцев до 1 года, более 1 года); новые кредиты, предоставленные физическим и юрлицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента, правительства, за счет средств республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов).

В основе алгоритма расчета РВСР лежит среднее арифметическое, а также мера вариации принимаемых в расчет процентных ставок.

РВСР для новых срочных банковских вкладов (депозитов) рассчитывается на основании данных о средних процентных ставках по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физлиц и применяется для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц.

При применении РВСР для новых кредитов, предоставленных физическим и юрлицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента, правительства, за счет средств республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов), используется показатель "средняя процентная ставка за период пользования новым кредитом".-0-