Российская компания инвестирует около $10 млн в создание производства стройматериалов в Лепеле

Источник материала: БелТА

28 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Российское ООО ТД "ЦСК" планирует за пять лет инвестировать около $10 млн в создание производства строительных материалов в Лепеле (Витебская область), сообщил корреспонденту БЕЛТА учредитель предприятия Игорь Соломахо.

Для реализации проекта компания приобрела на аукционе неиспользуемые здания и сооружения ремонтно-механического завода на площадке около 5 га с развитой, но требующей серьезной инвестиционной поддержки инфраструктурой. На данном этапе ремонтируется кровля производственных помещений, где планируют развивать металлообработку. Установлено специализированное оборудование стоимостью около $1 млн. Пусконаладочные работы на металлообрабатывающем участке намечены на начало лета, уточнил Игорь Соломахо.

В перспективе на площадке в Лепеле намерены организовать выпуск широкой гаммы строительных материалов, в том числе металлочерепицы, профнастила, профилей для гипсокартона. В последующем есть намерение развивать производство сэндвич-панелей, а также разместить деревообрабатывающее оборудование и выпускать продукцию из местного сырья с высокой добавленной стоимостью.

По словам Игоря Соломахо, российское предприятие специализируется на поставках стройматериалов. На лепельской площадке инвестор намерен развивать логистические услуги, для чего уже восстановлена железнодорожная ветка к ней. Компания проработала рынки сбыта. Около 60% продукции планируется экспортировать преимущественно на европейский рынок, причем развивать продажи предполагается как корпоративным клиентам, так и в сегменте B2C.

Место приложения инвестиций выбрано неслучайно: учредитель компании Игорь Соломахо - уроженец Лепеля. Кроме того, Игорь Соломахо является представителем СЭЗ "Витебск" в Российской Федерации. "Более 10 лет работаю в Москве, но про Беларусь не забываю. Более того, считаю своим долгом помогать малой родине", - сказал предприниматель. Реализация его строительного проекта в Лепеле позволит дополнительно организовать около 100-150 рабочих мест.-0-