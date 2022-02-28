Банки смогут более гибко реагировать на ситуацию на рынке. Нацбанк об изменениях с 1 марта

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нацбанке пояснили корреспонденту БЕЛТА, как повлияет на кредитно-депозитный рынок приостановка действия расчетных величин стандартного риска с 1 марта.

Расчетные величины стандартного риска (РВСР) представляют собой инструмент, который используется в целях обеспечения финансовой стабильности. "Это один из ограничителей верхнего предела процентных ставок, который рассчитывается следующим образом: средний уровень ставок системно значимых банков плюс некая надбавка (мера разброса). Это дает банкам сигнальный уровень, превышение которого, по мнению Нацбанка и на основании данных самого рынка, считается уже признаком высоко рискового поведения. Такое поведение не запрещается Нацбанком, но для этого банка выдвигаются дополнительные требования по капиталу, по формированию резервов - это резервный буфер на случай, если банк в результате рискового поведения столкнется с какими-то трудностями", - уточнили в Нацбанке.

Национальный банк с 1 марта приостанавливает действие расчетных величин стандартного риска. "Обычно РВСР рассчитывается в обычной спокойной ситуации. В текущих условиях, когда неопределенность на рынках возросла и банкам нужно будет искать новый уровень равновесия, гибко реагировать на ситуацию, оперативно принимать решения, РВСР может уже где-то служить обратному, - пояснили в Нацбанке. - В марте 2020 года, в начале ковидных ограничений в мире, когда ожидались существенные изменения на международных товарных и финансовых рынках, мы отменили РВСР по депозитным ставкам банков. Это позволило им быстро и гибко подстроиться под новые условия, предложить клиентам те ставки, которые соответствовали изменившейся финансовой среде".

В Нацбанке заявили, что не ожидают непосредственного влияния от приостановки действия расчетных величин стандартного риска на клиентов банков. "Это просто развяжет банкам руки, даст им возможность более гибко реагировать на стоимость ресурсов, динамику финансовых потоков. Мы снимаем ограничение по ставкам, чтобы банки нашли новый уровень равновесия на кредитно-депозитном рынке, соответствующий изменившейся ситуации, и гибко реагировали на изменения", - подчеркивает регулятор.

"Мы планируем очень плотно мониторить ситуацию на рынке, возможно, использовать другие инструменты для регулирования уровня ставок. Будем активно следить, чтобы не было спекулятивного, высоко рискового поведения банков. Когда условия для применения РВСР будут восстановлены, возможно, вернемся к использованию этого инструмента", - резюмировали в Нацбанке.-0-