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В Ереване рассмотрены вопросы поставок в Армению белорусских удобрений и сельхозтехники
28.02.2022 20:31 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк 28 февраля встретился с министром экономики этой страны Ваганом Керобяном. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве нашей стране в Ереване.
"Они обменялись мнениями касательно состояния и перспектив дальнейшего развития белорусско-армянского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", - отмечается в сообщении белорусской дипломатической миссии.
Кроме того, на встрече стороны подробно обсудили вопросы, связанные с поставками в Армению белорусских удобрений, а также сельскохозяйственной техники. Речь шла и о продажах в Беларусь плодоовощной продукции и некоторых других наименований армянских продуктов питания.
Глава белорусской дипломатической миссии и министр экономики Республики Армения во время переговоров наметили ряд мероприятий, в том числе по обмену визитами белорусской и армянской делегаций.-0-
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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк 28 февраля...
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