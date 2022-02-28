В Ереване рассмотрены вопросы поставок в Армению белорусских удобрений и сельхозтехники

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк 28 февраля встретился с министром экономики этой страны Ваганом Керобяном. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве нашей стране в Ереване.

"Они обменялись мнениями касательно состояния и перспектив дальнейшего развития белорусско-армянского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", - отмечается в сообщении белорусской дипломатической миссии.

Кроме того, на встрече стороны подробно обсудили вопросы, связанные с поставками в Армению белорусских удобрений, а также сельскохозяйственной техники. Речь шла и о продажах в Беларусь плодоовощной продукции и некоторых других наименований армянских продуктов питания.

Глава белорусской дипломатической миссии и министр экономики Республики Армения во время переговоров наметили ряд мероприятий, в том числе по обмену визитами белорусской и армянской делегаций.-0-