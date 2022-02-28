Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктор Рыбак принял участие в открытии и работе Международной выставки волокон и пряжи International Istanbul Yarn Fair, которая состоялась в Стамбуле. Об этом корреспонденту рассказали в посольстве нашей страны в Турецкой Республике.

"Во время визита главы белорусской дипломатической миссии в Стамбул были проведены встречи с руководством участвовавших в данной международной экспозиции белорусских предприятий концерна "Белнефтехим" и их турецкими партнерами", - говорится в сообщении дипмиссии нашей страны.

На состоявшихся переговорах стороны подробно рассмотрели результаты экспорта продукции нефтехимической отрасли из Республики Беларусь на турецкий рынок в 2021 году. Как обратили внимание в посольстве, речь шла также о перспективах поставок белорусской продукции в Турецкую Республику на 2022 год.-0-