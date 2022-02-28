Начали ли продавцы квартир снижать цены в Минске? Вот что об этом говорят данные Realt

Источник материала: realt.by

На прошлой неделе в Украине начались военные действия, а в Беларуси существенно вырос курс доллара. Как это повлияло на цены? Смотрим данные предложения квартир на вторичке на Realt в Минске.

В базе предложения Realt - около 16 тысяч квартир на вторичке в Минске. Но здесь стоит отметить, что туда входит и готовое жилье от застройщиков.

С понедельника, 21 февраля, по вторую половину следующего понедельника, 28 февраля, в 85% объявлений цены остались прежними. В 4% объявлений - цены снизились (в среднем скидка составляла 2200 долларов), в 0,5% объявлений - выросли. Остальные 10% с небольшим - новые объявления.