|
Начали ли продавцы квартир снижать цены в Минске? Вот что об этом говорят данные Realt
01.03.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На прошлой неделе в Украине начались военные действия, а в Беларуси существенно вырос курс доллара. Как это повлияло на цены? Смотрим данные
В базе предложения Realt - около
С понедельника, 21 февраля, по вторую половину следующего понедельника, 28 февраля, в 85% объявлений цены остались прежними. В 4% объявлений - цены снизились (в среднем скидка составляла 2200 долларов), в 0,5% объявлений - выросли. Остальные 10% с небольшим - новые объявления.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе в Украине начались военные действия, а в Беларуси существенно вырос курс доллара. Как это повлияло на цены? Смотрим данные предложения квартир на...
|
Архив (Новости Экономики)