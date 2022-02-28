«Не останавливайте стройку, если не собираетесь из страны». Разбираемся, что будет с ценами на стройматериалы в Беларуси

Утром в понедельник цены в строительных магазинах оставались прежними. Но уже после того, как к обеду мы увидели стремительное пике российского и белорусского рубля, многие уверены, что ценники будут переписываться. Главный вопрос — как при выросших ценах продолжать или начинать стройку?

- Начнем с хорошего — если ваши деньги в долларах, то есть шанс даже сэкономить на стройке, - говорит Андрей Щемелинен. - Для тех, кто запланировал стройку, купил участок есть шанс построиться дешевле хотя бы в разрезе работ, а это около 40% в общей стоимости дома. Я думаю , что адекватные производители работ вряд ли будут жестко привязываться к курсу доллара - и рост цен на стройуслуги будет плавным. В отличие от 2011 года, когда у нас курс обвалился, а в России все было хорошо, в стране сразу наступил дефицит рабочих — каменщики по-прежнему хотели свои «20 долларов за куб» и предложенные 12 их не устроили. Поэтому они массово уехали на российские стройки. Сейчас в соседней стране будут не лучшие условия, чем у нас, а Польша и Литва подзакроется.

Собеседник считает, что сейчас разумно купить стройматериалы по старым ценам. Например, есть смысл оплатить газосиликатные блоки, пока производитель снова не поднял цену. Сейчас еще можно найти материалы по приятным ценам. Актуальными цены будут на сайтах крупных строительных магазинов: кто-то не успел отозвать товары на переоценку, а кто-то и не отзывает. А дальше рынок будет менять цены, держа руку на пульсе. По бетону никаких колебаний нет, все остается на прежнем уровне. Метизы пока тоже не дорожают, но они не занимают в сметах большого объема.

Андрей говорит, что его больше всего пугают цены на металл: «Еще до первых пусков ракет российские биржи останавливались из-за резкого роста цен. Что будет дальше непонятно. С прошлой недели начались проблемы с материалами для металлических крыш — импортеры не могут толком сформировать цену. Принцип сейчас такой - сегодня есть материал за эти деньги, а завтра мы знаем, какой будет цена».

С древесиной есть вариант, что наши экспортные возможности снизятся - и производители начнут обращать внимание на собственный рынок, как на перспективный. Следовательно, цена будет более менее уравновешенной.

Щемелинен ожидает наибольшего роста цен на импортируемые материалы и оборудование.

- Что касается большинства строительных материалов, то они производятся у нас и в России, - говорит он. - Подорожают, но не в разы. Но вот что касается инженерных систем для отопления, вентиляции, то здесь, конечно, могут возникнуть проблемы, так как импортеры зафиксируют скорее всего цены в евро. Плюс непонятно, что будет с доставкой. Неизвестно, как будет рассматривать наш рынок тот же европейский производитель. Соответственно, придется или искать альтернативу в виде оборудования российского, китайского производства. Очень тяжело будет в плане обустройства котельной. Мне сложно сказать, что из российского оборудования будет лучше KAN-овского. Если мы на итальянскую гребенку сделаем российский обвес, то это будет слабое место в системе. Альтернатива будет дешевле, но не такое по качеству. Например, китайский насос работает два-три года, а условный Grunfos – десять. Непонятно, чем при комплектации котельной заменить котел Buderus, чтобы он был таким же надежным. Придется балансировать с выбором комплектующих, чтобы добиться некой адекватной стоимости системы отопления, водопровода и так далее.