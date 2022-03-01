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Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

01.03.2022 07:09 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 февраля 2022 года №103, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $58,3 за 1 т (ранее - $47,7), прямогонный бензин - $32 за 1 т (ранее - $26,2), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $17,4 за 1 т (ранее - $14,3).

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
 
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