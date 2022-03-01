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В Минске на аукцион выставили трешку в районе улицы Тимирязева. Стоимость - всего 32 тысячи долларов по новому курсу
01.03.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На площадке «БелЮрОбеспечение»
Площадь жилья − 76 квадратных метров. Тут есть большой балкон и совмещенный санузел. Судя по имеющимся фотографиям лота, здесь велся ремонт. Сейчас в квартире разведена электрика, оштукатурены стены, установлена сантехника и наполовину уложена плитка. Остальное новому собственнику придется доделывать после покупки.
Уточняется, что жилье продается за долги собственницы, которая пока остается прописанной в квартире. Кроме того, у помещения отсутствует техпаспорт. Несмотря на то, что сейчас на квартиру наложен арест судебного исполнителя, после завершения сделки бывшего собственника можно будет выписать через суд.
Начальная стоимость трехкомнатной квартиры – 100 тысяч рублей, или 32,5 тысячи долларов (то есть, 428 долларов за «квадрат»).
Электронный аукцион по продаже квартиры намечен на 17 марта. Заявки на участие принимаются до 16 марта.
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В Минске на аукцион выставили трешку в районе улицы Тимирязева. Стоимость - всего 32 тысячи долларов по новому курсу
На площадке «БелЮрОбеспечение» появилась трехкомнатная квартира в Минске. Ее выставили на торги за 100 тысяч рублей. С учетом изменившегося курса, это всего около...
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