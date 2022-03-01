В Минске на аукцион выставили трешку в районе улицы Тимирязева. Стоимость - всего 32 тысячи долларов по новому курсу

Уточняется, что жилье продается за долги собственницы, которая пока остается прописанной в квартире. Кроме того, у помещения отсутствует техпаспорт. Несмотря на то, что сейчас на квартиру наложен арест судебного исполнителя, после завершения сделки бывшего собственника можно будет выписать через суд.

Начальная стоимость трехкомнатной квартиры – 100 тысяч рублей, или 32,5 тысячи долларов (то есть, 428 долларов за «квадрат»).

Электронный аукцион по продаже квартиры намечен на 17 марта. Заявки на участие принимаются до 16 марта.