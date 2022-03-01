﻿ В Минске на аукцион выставили трешку в районе улицы Тимирязева. Стоимость - всего 32 тысячи долларов по новому курсу. 21.by
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В Минске на аукцион выставили трешку в районе улицы Тимирязева. Стоимость - всего 32 тысячи долларов по новому курсу

01.03.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На площадке «БелЮрОбеспечение» появилась трехкомнатная квартира в Минске. Ее выставили на торги за 100 тысяч рублей. С учетом изменившегося курса, это всего около 32,5 тысячи долларов. Рассказываем, что это за лот.

В Минске на аукцион выставили трешку в районе улицы Тимирязева. Стоимость - всего 32 тысячи долларов по новому курсу

Трехкомнатная квартира находится в 10-этажном доме 1998 года постройки на улице Михася Лынькова, 15Б.

Площадь жилья − 76 квадратных метров. Тут есть большой балкон и совмещенный санузел. Судя по имеющимся фотографиям лота, здесь велся ремонт. Сейчас в квартире разведена электрика, оштукатурены стены, установлена сантехника и наполовину уложена плитка. Остальное новому собственнику придется доделывать пВ Минске на аукцион выставили трешку в районе улицы Тимирязева. Стоимость - всего 32 тысячи долларов по новому курсуосле покупки.

В Минске на аукцион выставили трешку в районе улицы Тимирязева. Стоимость - всего 32 тысячи долларов по новому курсу
В Минске на аукцион выставили трешку в районе улицы Тимирязева. Стоимость - всего 32 тысячи долларов по новому курсу
В Минске на аукцион выставили трешку в районе улицы Тимирязева. Стоимость - всего 32 тысячи долларов по новому курсу

Уточняется, что жилье продается за долги собственницы, которая пока остается прописанной в квартире. Кроме того, у помещения отсутствует техпаспорт. Несмотря на то, что сейчас на квартиру наложен арест судебного исполнителя, после завершения сделки бывшего собственника можно будет выписать через суд.

Начальная стоимость трехкомнатной квартиры – 100 тысяч рублей, или 32,5 тысячи долларов (то есть, 428 долларов за «квадрат»).

Электронный аукцион по продаже квартиры намечен на 17 марта. Заявки на участие принимаются до 16 марта.

В Минске на аукцион выставили трешку в районе улицы Тимирязева. Стоимость - всего 32 тысячи долларов по новому курсу
В Минске на аукцион выставили трешку в районе улицы Тимирязева. Стоимость - всего 32 тысячи долларов по новому курсу

 
Теги: Минск
 
 
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На площадке «БелЮрОбеспечение» появилась трехкомнатная квартира в Минске. Ее выставили на торги за 100 тысяч рублей. С учетом изменившегося курса, это всего около...
 
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