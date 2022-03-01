С конвейера ММЗ сошел 5-тысячный малолитражный трехцилиндровый двигатель

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С главного сборочного конвейера Минского моторного завода сошел 5-тысячный малолитражный трехцилиндровый двигатель MMZ-3LD. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

В январе 2011 года на ММЗ началась разработка конструкции двигателя малой мощности, а в июне 2013 года с конвейера цеха сборки и испытания моторов сошла первая малолитражная "тройка" 3 LD-10.

"В самом начале на сборку одного мотора могло уйти пару дней, сейчас это дело четырех часов. Технологические процессы отлажены безупречно", - подчеркнули в пресс-службе.

Двигатель 3 LD был разработан под конкретного потребителя - для Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, который планировал отечественным двигателем заменить моторы Lamborghini. Сегодня мотор в качестве силового агрегата устанавливается на трактор МТЗ BELARUS-320, также он может эксплуатироваться в составе строительной, дорожной и коммунальной техники.

С момента запуска малолитражки в производство заводские конструкторы разработали множество модификаций двигателя MMZ-3LD. Был создан газопоршневой мотор MMZ-3LGDT.

"В прошлом году Минский моторный завод реализовал потребителям около 600 двигателей MMZ-3LD различных модификаций. Поставлялись они белорусским, российским и украинским предприятиям. В текущем году только на Бобруйский завод планируется поставить 800 моторов, которые успешно заменят моторы Lamborghini", - рассказали в пресс-службе.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-