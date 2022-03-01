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Три новых международных стандарта финансовой отчетности введены в Беларуси

01.03.2022 10:15 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместным постановлением Совета Министров и Национального банка от 23 февраля 2022 года №102/4 принято решение о введении в действие на территории Беларуси новых международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно правовому акту в качестве технических нормативных правовых актов будут введены следующие документы МСФО: "Отложенный налог, связанный с активами и обязательствами, которые возникают в результате одной операции", "Раскрытие информации об учетной политике" (поправки к МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" и практическим рекомендациям №2 по применению МСФО "Формирование суждений о существенности"), а также "Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19, действующие после 30 июня 2021 года".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Постановление вступает в силу после официального опубликования.
 
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