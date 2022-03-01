ЕАЭС примет меры для скорейшей ратификации соглашения о применении навигационных пломб

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1 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе примут меры для скорейшей ратификации соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В Евразийском экономическом союзе будут приняты меры, способствующие скорейшей ратификации соглашения о применении в союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, а также организации дальнейшей работы стран союза и ЕЭК по реализации соглашения, - заявили в пресс-службе. - Это позволит уже в текущем году обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для реализации соглашения. Такое поручение дали главы правительств стран ЕАЭС на заседании межправсовета, которое прошло 24-25 февраля в Нур-Султане, с учетом заинтересованности государств-членов в скорейшем запуске механизма отслеживания товаров, предусмотренного соглашением".

"В рамках этого поручения страны определят на уровне национального законодательства организации, которые будут выступать национальными операторами отслеживания перевозок. Комиссии совместно с государствами союза необходимо будет разработать 28 актов, необходимых для обеспечения функционирования механизма отслеживания перевозок", - отметили в ЕЭК.

Соглашение о навигационных пломбах предусматривает отслеживание с помощью электронных навигационных пломб товаров, перемещаемых как в рамках таможенного транзита, так и ряда товаров во взаимной торговле (санкционные товары, алкоголь, табак). Применение данного соглашения позволит минимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах союза и повысить транзитную привлекательность государств - членов ЕАЭС, обеспечить прослеживаемость товаров и их законный оборот на территории союза.-0-