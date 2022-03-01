Белорусский Сбер Банк получит поддержку от российского Сбербанка

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбербанк (Россия) открыл дополнительную резервную линию для Сбер Банка (Беларусь) и окажет необходимую поддержку в случае, если это потребуется, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского банка.

"Сбер Банк работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами и партнерами. Клиентам банка доступны все операции как в отделениях, так и онлайн, в мобильных приложениях. Все средства доступны клиентам в полном объеме. Банк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях", - заявили в банке.

ОАО "Сбер Банк" (ранее ОАО "БПС-Сбербанк") входит в число крупнейших банков Беларуси по размеру активов. ПАО "Сбербанк" - один из крупнейших банков в России, на его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора.-0-