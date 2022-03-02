Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске

Грузия, Батуми, $ 35 тысяч

За последние пару лет, особенно – во время пандемии, Грузия стала настоящей Меккой для белорусов. В этой стране с богатейшей историей, архитектурными достопримечательностями и беспроигрышными сочетанием «море + горы» уже побывали тысячи белорусских туристов. Сотни наших соотечественников переехали сюда на постоянное место жительства. Самые популярные города для жизни у переселенцев – Тбилиси и Батуми.

В столице Аджарии сейчас продается много апартаментов небольшой площади для проживания 1-2 человек. Стоимость подобного жилья – 35-50 тысяч долларов. Что касается квартир для семей с несколькими спальнями, то их цена будет значительно выше.

Что касается аренды, то цены в Батуми очень зависят от сезона. До наступления жары снять однокомнатную квартиру можно за 200-400 долларов в месяц. В летние месяцы стоимость может увеличиться в 2 раза. В целом, цена зависит от расположения, количества комнат и ремонта квартиры.