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Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
02.03.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если в эти неспокойные дни вам хочется скрыться от тревожных заголовков где-нибудь подальше и желательно у моря? Мы готовы подсказать вам несколько вариантов. В нашей базе
Грузия, Батуми, $ 35 тысяч
За последние пару лет, особенно – во время пандемии, Грузия стала настоящей Меккой для белорусов. В этой стране с богатейшей историей, архитектурными достопримечательностями и беспроигрышными сочетанием «море + горы» уже побывали тысячи белорусских туристов. Сотни наших соотечественников переехали сюда на постоянное место жительства. Самые популярные города для жизни у переселенцев – Тбилиси и Батуми.
В столице Аджарии сейчас продается много апартаментов небольшой площади для проживания 1-2 человек. Стоимость подобного жилья – 35-50 тысяч долларов. Что касается квартир для семей с несколькими спальнями, то их цена будет значительно выше.
Что касается аренды, то цены в Батуми очень зависят от сезона. До наступления жары снять однокомнатную квартиру можно за 200-400 долларов в месяц. В летние месяцы стоимость может увеличиться в 2 раза. В целом, цена зависит от расположения, количества комнат и ремонта квартиры.
К примеру, в Батуми сейчас продается вот эта
В квартире сделан ремонт и есть мебель.
Турция, Мерсин, $ 44 тысячи
Турецкое побережье Средиземного моря давно и хорошо изучено нашими туристами. Анталья, Кемер. Кушадасы, Аланья – эти курорты из года в год принимают десятки тысяч белорусов, мечтающих о пляже, загаре и «все включено». Естественно, параллельно с развитием курортов рос и рынок недвижимости Турции.
Среди предложений по продаже квартир в курортных городках мы выбрали самое экономичное. А именно –
Общая площадь этого жилья – 125 квадратных метров. Оно находится на 4-м этаже 8-ми этажного дома 2005 года постройки. В квартире – обычный ремонт, есть мебель. В комплексе имеется бассейн. Из окон открывается вид на море и пляж. Стоимость трехкомнатной квартиры – 44,6 тысячи долларов.
Город Мерсин находится в восточной части побережья. От Антальи на машине сюда придется добираться около 8 часов (600 километров). Есть варианты внутреннего перелета – рядом с Мерсином в этом году должен открыться новый аэропорт. Сейчас в городе живет около двух миллионов человек. Здесь расположен один из самых крупных портов страны. Туризм в этих местах стали развивать не так давно, но сейчас в городе есть вся туристическая инфраструктура − пляжи, набережные, большое количество невероятно красивых бухт.
Болгария, Святой Влас, $ 61 тысяча
Курорт Святой Влас − один из самых молодых курортов Болгарии. Этот прибрежный поселок расположен в 9 километрах от старинного города Несебр. Ближайший аэропорт находится в Бургасе, в 40 километрах. На курорте − песчаные пляжи, множество удобных и красивых бухт.
Сейчас здесь продается
Кипр, Фамагуста, $ 64 тысячи
На острове Кипр давно живет большое количество белорусов. Большинство из них – айтишники, так как на Кипре располагаются штаб-квартиры нескольких известных IT-компаний. Как известно, остров разделен на кипрскую (Кипр) и турецкую (Северный Кипр) части. Самые известные города-курорты Кипра – Лимасол, Никосия, Айя-Напа, Пафос, северной части острова − Кирения, Фамагуста и Бафра. В летние месяцы тут отдыхают сотни тысяч туристов.
Среди кипрских предложений мы обратили внимание на
Представленная на нашем портале квартира имеет площадь в 52 квадратных метра. Она находится в комплексе апартаментов, на 9-м из 12 этажей. В квартире, состоящей из зоны кухни-гостиной и спальни, сделан ремонт и есть мебель. В самом комплексе есть бассейн, зоны отдыха для детей. Продается квартира за 64 тысячи долларов (57,6 тысяч евро).
В Фамагусте, к слову, находится множество достопримечательностей – старинные монастыри, древнегреческие руины, но больше всего туристов привлекает «мертвый город» Вароша. Когда-то это был элитный квартал с фешенебельными отелями, барами и ресторанами, но из-за вооруженного конфликта 1974 года эта часть до сих пор находится под охраной военных и пустует.
Испания, Кампо Амор, $ 88 тысяч
На солнечном побережье Испании в городке Кампо Амор (курортная зона – Коста Бланка) продается 44-метровая
Прибрежный городок Кампо Амор (в переводе − поле любви) − это отличные пляжи, гольф поля и развитая инфраструктура. Этот район славится своей экологией и размеренным образом жизни местного населения.
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Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Если в эти неспокойные дни вам хочется скрыться от тревожных заголовков где-нибудь подальше и желательно у моря? Мы готовы подсказать вам несколько вариантов. В...
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