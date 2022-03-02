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Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске

02.03.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если в эти неспокойные дни вам хочется скрыться от тревожных заголовков где-нибудь подальше и желательно у моря? Мы готовы подсказать вам несколько вариантов. В нашей базе зарубежной недвижимости – сотни разнообразных квартир в курортных городках Европы. Даже сейчас до них можно добраться самолетом из Минска напрямую или с пересадкой в Стамбуле. Посмотрели, как выглядит и сколько сейчас стоит жилье на побережье.

Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске

Грузия, Батуми, $ 35 тысяч

За последние пару лет, особенно – во время пандемии, Грузия стала настоящей Меккой для белорусов. В этой стране с богатейшей историей, архитектурными достопримечательностями и беспроигрышными сочетанием «море + горы» уже побывали тысячи белорусских туристов. Сотни наших соотечественников переехали сюда на постоянное место жительства. Самые популярные города для жизни у переселенцев – Тбилиси и Батуми. 

В столице Аджарии сейчас продается много апартаментов небольшой площади для проживания 1-2 человек. Стоимость подобного жилья – 35-50 тысяч долларов. Что касается квартир для семей с несколькими спальнями, то их цена будет значительно выше.

Что касается аренды, то цены в Батуми очень зависят от сезона. До наступления жары снять однокомнатную квартиру можно за 200-400 долларов в месяц. В летние месяцы стоимость может увеличиться в 2 раза. В целом, цена зависит от расположения, количества комнат и ремонта квартиры.

К примеру, в Батуми сейчас продается вот эта квартира-студия. Ее стоимость − 35 тысяч долларов. Жилье находится в новом высотном комплексе апартаментов на улице Шерифа Химшиашвили, 7Б − фактически это первая линия у моря. Студия расположена на 11 этаже 45-этажного дома. Отсюда открывается вид на главный пешеходный бульвар, пляж и окрестности. Общая площадь квартиры − 26 квадратных метров.

В квартире сделан ремонт и есть мебель.

Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске

Турция, Мерсин, 44 тысячи

Турецкое побережье Средиземного моря давно и хорошо изучено нашими туристами. Анталья, Кемер. Кушадасы, Аланья – эти курорты из года в год принимают десятки тысяч белорусов, мечтающих о пляже, загаре и «все включено». Естественно, параллельно с развитием курортов рос и рынок недвижимости Турции.

Среди предложений по продаже квартир в курортных городках мы выбрали самое экономичное. А именно – квартиру в городе Мерсин.

Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске

Общая площадь этого жилья – 125 квадратных метров. Оно находится на 4-м этаже 8-ми этажного дома 2005 года постройки. В квартире – обычный ремонт, есть мебель. В комплексе имеется бассейн. Из окон открывается вид на море и пляж. Стоимость трехкомнатной квартиры – 44,6 тысячи долларов.

Город Мерсин находится в восточной части побережья. От Антальи на машине сюда придется добираться около 8 часов (600 километров). Есть варианты внутреннего перелета – рядом с Мерсином в этом году должен открыться новый аэропорт. Сейчас в городе живет около двух миллионов человек. Здесь расположен один из самых крупных портов страны. Туризм в этих местах стали развивать не так давно, но сейчас в городе есть вся туристическая инфраструктура − пляжи, набережные, большое количество невероятно красивых бухт.

Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске

Болгария, Святой Влас, $ 61 тысяча

Курорт Святой Влас − один из самых молодых курортов Болгарии. Этот прибрежный поселок расположен в 9 километрах от старинного города Несебр. Ближайший аэропорт находится в Бургасе, в 40 километрах. На курорте − песчаные пляжи, множество удобных и красивых бухт.

Сейчас здесь продается квартира площадью 73 квадратных метра. Она находится в комплексе апартаментов со своей территорией и инфраструктурой. Располагается жилье на втором этаже пятиэтажного дома 2006 года постройки. Квартира полностью готова к проживанию, в ней есть техника и мебель.

Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске

В объявлении упоминается красивый вид из окна, зеленая территория, терраса, общие места для отдыха, парковка и бассейн.  

Стоимость квартиры – 61,3 тысячи долларов.

В целом, Святой Влас − тихий и спокойный курорт. Это место отлично подходит для семейного отдыха.

 

Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске

Кипр, Фамагуста, 64 тысячи

На острове Кипр давно живет большое количество белорусов. Большинство из них – айтишники, так как на Кипре располагаются штаб-квартиры нескольких известных IT-компаний. Как известно, остров разделен на кипрскую (Кипр) и турецкую (Северный Кипр) части. Самые известные города-курорты Кипра – Лимасол, Никосия, Айя-Напа, Пафос, северной части острова − Кирения, Фамагуста и Бафра. В летние месяцы тут отдыхают сотни тысяч туристов.

Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске

Среди кипрских предложений мы обратили внимание на апартаменты в Фамагусте. Этот курортный район Северного Кипра сейчас активно застраивается новыми жилыми комплексами.

Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске

Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске

Представленная на нашем портале квартира имеет площадь в 52 квадратных метра. Она находится в комплексе апартаментов, на 9-м из 12 этажей. В квартире, состоящей из зоны кухни-гостиной и спальни, сделан ремонт и есть мебель. В самом комплексе есть бассейн, зоны отдыха для детей. Продается квартира за 64 тысячи долларов (57,6 тысяч евро).

В Фамагусте, к слову, находится множество достопримечательностей – старинные монастыри, древнегреческие руины, но больше всего туристов привлекает «мертвый город» Вароша. Когда-то это был элитный квартал с фешенебельными отелями, барами и ресторанами, но из-за вооруженного конфликта 1974 года эта часть до сих пор находится под охраной военных и пустует.

Испания, Кампо Амор, $ 88 тысяч

На солнечном побережье Испании в городке Кампо Амор (курортная зона – Коста Бланка) продается 44-метровая квартира. Она находится на восьмом этаже двенадцатиэтажного дома 1973 года постройки.

Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске

Жилье полностью готово к проживанию. Оно продается с мебелью. В квартире есть балкон, интернет, ТВ. Судя по фотографиям, комплекс, в котором находится квартира, ухожен и имеет зеленую территорию. Море и пляж – совсем рядом. Стоимость квартиры – 88,1 тысячи долларов.

Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске
Посмотрели, сколько сейчас стоят квартиры в Грузии и других теплых странах. Есть варианты по цене однушки в Минске

Прибрежный городок Кампо Амор (в переводе − поле любви) − это отличные пляжи, гольф поля и развитая инфраструктура. Этот район славится своей экологией и размеренным образом жизни местного населения.

 
Теги: Минск
 
 
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Если в эти неспокойные дни вам хочется скрыться от тревожных заголовков где-нибудь подальше и желательно у моря? Мы готовы подсказать вам несколько вариантов. В...
 
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