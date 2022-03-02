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Беларусбанк рассказал, как сейчас работают платежные карточки
02.03.2022 09:43 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк осуществляет деятельность в штатном режиме, оказывая необходимый спектр банковских услуг для клиентов и партнеров, сообщили БЕЛТА в банке.
"Операции с физическими лицами по направлению платежных карточек проводятся в штатном режиме. Карты, эмитированные банком, работают без ограничений на территории нашей страны и зарубежных государств", - сказали в банке.
Вместе с тем, в настоящий момент в устройствах отдельных банков могут быть недоступны операции оплаты и снятия наличных с использованием сервисов Apply Pay, Samsung Pay, Кошелек Pay, Garmin Pay, Huawei Pay, Fitbit Pay.
В Беларусбанке отметили, что в подобных ситуациях для проведения платежей можно воспользоваться физической платежной карточкой, эмитированной банком.-0-
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"Операции с физическими лицами по направлению платежных карточек проводятся в штатном режиме. Карты, эмитированные банком, работают без ограничений на территории...
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