Работа карточек, обмен валют, кредиты: Белинвестбанк о текущей ситуации

Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белинвестбанк" ответило на актуальные вопросы о работе карточек, снятии наличных, обмене валют, денежных переводах, кредитовании, счетах и вкладах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"Ограничения, принятые в отношении банка на минувшей неделе, были ожидаемы, различные сценарии преодоления последствий прорабатывались банком заранее. Учитывая наш опыт работы в кризисных ситуациях, в том числе летом 2021 года, менеджмент банка обладает необходимым профессиональным и практическим опытом, а также экспертизой для работы в сложившихся условиях. Все обязательства, взятые на себя банком перед своими клиентами, будут выполнены", - заявили в пресс-службе.

Банковские карточки

На территории Беларуси все карточки Белинвестбанка продолжают работать. По-прежнему можно рассчитываться ими и снимать наличные. Вместе с тем в связи с ограничениями платежных систем Visa и Mastercard по данным карточкам Белинвестбанка недоступны платежи в онлайн-сервисах, таких как Яндекс, OZON, Wildberries, AliExpress и других, а также с использованием токенизированных карточек Mastercard и Visa в кошельках Apple Pay, Кошелек Pay™, Samsung Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Оплати™. Банк рекомендует использовать для расчетов в торговых точках на территории Беларуси платежные карточки на физических носителях, а при расчетах с помощью Оплати™ - QR-код.

Использование карточек Mastercard и Visa Белинвестбанка за границей невозможно, как и оплата по данным карточкам на зарубежных сайтах. Все описанные выше особенности касаются и корпоративных карточек Белинвестбанка Mastercard Business, Visa Business, Visa Platinum Business.

Тем, кто планирует в ближайшее время выезд за пределы страны, рекомендуется заблаговременно снять необходимую сумму наличных денежных средств на личные расходы.

Обмен валют и операции с ценными бумагами

"Мы продолжаем осуществлять валютно-обменные операции в отделениях банка, в банкоматах с функцией cash-in, а также они доступны в каналах дистанционного обслуживания - мобильном приложении и интернет-банкинге", - заявили в банке.

Операции купли-продажи ценных бумаг, оказание услуг по брокерской и депозитарной деятельности осуществляются в общеустановленном порядке.

Снятие наличных

В банке подчеркнули, что для предотвращения дефицита наличности банкоматная сеть планово загружается наличными денежными средствами и работает в штатном режиме. "Если вы столкнулись с тем, что в банкомате отсутствуют наличные, просто найдите ближайший к вам банкомат Белинвестбанка или воспользуйтесь устройствами банков-партнеров для бескомиссионного снятия наличных: ОАО "Белагропромбанк" и ЗАО "МТБанк" (по картам Visa и Mastercard). В случае, если вы являетесь держателем карточки JOKER, "Пенсионной карты", "ЭкоЛогичной карты", "Карты болельщика", "Мировая Black", Visa Platinum, Visa Infinite либо пакета "Лучшие годы", "Старт", "Стандарт", "Премиум", "Люкс", VIP по основной карте вы сможете снять наличные без комиссии и в банкоматах ОАО "АСБ Беларусбанк", - пояснили в пресс-службе.

Денежные переводы

В связи с введенными ограничениями валютные переводы за рубеж недоступны. Недоступны и сервисы международных переводов Western Union и "Золотая Корона".

При переводах по карточкам Visa и Mastercard возможны отказы в обслуживании. Переводы внутри банка и по территории Беларуси доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте.

Кредитование

1 марта 2022 года временно приостановлен прием заявок от физических лиц на предоставление отдельных кредитных продуктов на потребительские нужды и финансирование недвижимости. На текущий момент банк принимает от клиентов - физических лиц заявки на предоставление кредитов на финансирование недвижимости по указу Президента от 4 июля 2017 года №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений" и потребительских кредитов на приобретение товаров отечественного производства.

Кредитование юридических лиц осуществляется в обычном режиме.

Счета и вклады

В банке подчеркнули, что все счета клиентов активны, а размещенные на них средства доступны как в отделениях, так и в каналах дистанционного обслуживания: мобильном и интернет-банкинге. "Ими можно спокойно распоряжаться в полном объеме и проводить транзакции на территории Беларуси. В целях организации работ по подкреплению точек продаж необходимым объемом наличных, досрочный возврат отзывных вкладов, средств со счетов "до востребования" и текущих счетов осуществляется на основании предварительных заявок, поданных в определенные договорами сроки. Средства предоставляются в течение 5 дней со дня предъявления вкладчиком либо владельцем счета письменного требования о возврате", - говорится в сообщении.

В банке заверили, что введенные ограничения не затронут вклады клиентов в рублях и валюте. "Все они доступны в полном объеме - их можно пополнять, открывать и закрывать. Банк продолжает исполнять все взятые на себя договорные обязательства. Кроме того, государство гарантирует полную сохранность денежных средств физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенных на счетах и во вкладах в банках Беларуси", - подчеркнули в пресс-службе.

Обслуживание юрлиц

Обслуживание клиентов - юридических лиц осуществляется в обычном режиме. Клиентам доступен весь комплекс услуг по рассчетно-кассовому обслуживанию, кредитование и вклады. "Для минимизации рисков в сложившейся обстановке рекомендуется временно не проводить расчеты в долларах США и евро в рамках обслуживания вашей организации в ОАО "Белинвестбанк". При проведении расчетов в других валютах стоит исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Евросоюза, Великобритании. При возникновении вопросов обращайтесь к вашему менеджеру либо руководителю точки продаж банка", - советуют в банке.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших универсальных банков страны, предоставляющий полный комплекс услуг физическим и юридическим лицам различных форм собственности и направлений деятельности. Доля государственной формы собственности в уставном фонде банка составляет 99,31%.-0-