Белорусским автоперевозчикам за рубежом разрешены расчеты наличной валютой

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3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским автоперевозчикам на территории иностранных государств разрешены расчеты наличной валютой до 1 января 2023 года. Соответствующее постановление Совета Министров и Национального банка №108/5 от 2 марта 2022 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

"До 1 января 2023 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов и являющиеся резидентами Беларуси, вправе принимать на территории иностранных государств (если иное не установлено национальным законодательством данных иностранных государств) наличную иностранную валюту от нерезидентов Беларуси, за исключением физлиц, в качестве платы за экспортируемые транспортные услуги", - говорится в документе.

Получаемая сумма не должна превышать 1 тыс. базовых величин (1 БВ - Br32) по каждому договору и (или) заявке, заказу-поручению, другому документу.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-