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В районе «Грушевки» началась стройка 20-ти этажного дома. Застройщик озвучил стоимость квартир для всех желающих

03.03.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе станции метро «Грушевка» стартует новая стройка. Компания «Датч Стар» начинает осваивать новый участок в границах улиц Щорса и Папанина. Здесь вместо старых частных построек должно вырасти несколько 20-ти этажных домов. В газете «Звязда» сегодня опубликована проектная декларация на дом первой очереди. Посмотрели на условия.

В районе «Грушевки» началась стройка 20-ти этажного дома. Застройщик озвучил стоимость квартир для всех желающих

Напомним, что данный участок застройщик получил в качестве компенсации за изъятую у него часть Грушевского сквера. В  2020 году жители Грушевки сумели отстоять зеленую зону, которую власти выделили «Датч Стар» под возведение нескольких подъездов жилого комплекса «Гранд Хаус». Взамен того участка застройщику дали неосвоенную землю через дорогу. Именно тут (между проспектом Дзержинского и улицами Щорса и Папанина) после отселения людей и сноса старых построек появятся новые дома.

Первым из них станет 20-ти этажный «столбик» на 1 подъезд и 143 квартиры. В доме запроектированы однокомнатные, двухкомнатные и двухуровневые квартиры (на последних этажах). Под новостройкой расположат подземный паркинг.

Конструктивная схема высотки − монолитный каркас с заполнением наружных стен блоками со сплошным утеплением минераловатными плитами. Наружная отделка – декоративная штукатурка с последующей покраской, вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитной плиткой.

Квартиры в доме будут сдаваться с черновой отделкой.

В данный момент всем желающим предлагается поучаствовать в долевом строительстве 7 квартир, среди которых:

− 4 однокомнатные квартиры площадью от 40,1 до 71,34 кв. м. Стоимость «квадрата» − от 3450 до 3870 белорусских рублей.

− 3 двухкомнатные квартиры площадью от 79,37 до 98,08 кв. м. Стоимость «квадрата» − от 3240 до 3630 белорусских рублей.

Условия оплаты – 100% оплата полной цены в течение 5 дней. Стоимость может меняться в зависимости от площади и условий оплаты строящегося жилого дома.

Строительство дома будет вестись с выделением пусковых комплексов: 1 – жилая часть жилого дома, 2 – встроенные помещения общественного назначения, 3 – подземный гараж-стоянка. Возводить новостройку начали в январе этого года, а завершить собираются в июле 2023 года. Всего до 2025 года здесь вырастет четыре 20-ти этажные высотки.

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В районе станции метро «Грушевка» стартует новая стройка. Компания «Датч Стар» начинает осваивать новый участок в границах улиц Щорса и Папанина. Здесь вместо...
 
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