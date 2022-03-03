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В районе «Грушевки» началась стройка 20-ти этажного дома. Застройщик озвучил стоимость квартир для всех желающих
03.03.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе станции метро «Грушевка» стартует новая стройка. Компания «Датч Стар» начинает осваивать новый участок в границах улиц Щорса и Папанина. Здесь вместо старых частных построек должно вырасти несколько 20-ти этажных домов. В газете «Звязда» сегодня опубликована проектная декларация на дом первой очереди. Посмотрели на условия.
Напомним, что данный участок застройщик
Первым из них станет 20-ти этажный «столбик» на 1 подъезд и 143 квартиры. В доме запроектированы однокомнатные, двухкомнатные и двухуровневые квартиры (на последних этажах). Под новостройкой расположат подземный паркинг.
Конструктивная схема высотки − монолитный каркас с заполнением наружных стен блоками со сплошным утеплением минераловатными плитами. Наружная отделка – декоративная штукатурка с последующей покраской, вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитной плиткой.
Квартиры в доме будут сдаваться с черновой отделкой.
В данный момент всем желающим предлагается поучаствовать в долевом строительстве 7 квартир, среди которых:
− 4 однокомнатные квартиры площадью от 40,1 до 71,34 кв. м. Стоимость «квадрата» − от 3450 до 3870 белорусских рублей.
− 3 двухкомнатные квартиры площадью от 79,37 до 98,08 кв. м. Стоимость «квадрата» − от 3240 до 3630 белорусских рублей.
Условия оплаты – 100% оплата полной цены в течение 5 дней. Стоимость может меняться в зависимости от площади и условий оплаты строящегося жилого дома.
Строительство дома будет вестись с выделением пусковых комплексов: 1 – жилая часть жилого дома, 2 – встроенные помещения общественного назначения, 3 – подземный гараж-стоянка. Возводить новостройку начали в январе этого года, а завершить собираются в июле 2023 года. Всего до 2025 года здесь вырастет четыре 20-ти этажные высотки.
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В районе «Грушевки» началась стройка 20-ти этажного дома. Застройщик озвучил стоимость квартир для всех желающих
В районе станции метро «Грушевка» стартует новая стройка. Компания «Датч Стар» начинает осваивать новый участок в границах улиц Щорса и Папанина. Здесь вместо...
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