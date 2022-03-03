МАРТ обозначил приоритеты развития биржевой торговли

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные результаты деятельности Белорусской универсальной товарной биржи в 2021 году и приоритетные направления развития биржевого товарного рынка на ближайшую перспективу обсуждены во время посещения министра антимонопольного регулирования и торговли Алексея Богданова центрального офиса БУТБ.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

По мнению главы МАРТ, применение биржевого механизма способствует созданию равных, конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны, повышению эффективности закупочной деятельности и расширению рынков сбыта отечественной продукции. При этом одной из первостепенных задач биржи в настоящее время является оказание содействия белорусским предприятиям как в части снижения затрат на приобретение сырья, так и продвижения производимых ими товаров на экспорт.

"Особое внимание необходимо уделить реализации потенциала биржевой площадки в сфере внешней торговли. В первую очередь это диверсификация экспорта белорусских товаров с упором на Китайскую Народную Республику и другие страны Азии, а также развитие такого перспективного направления, как транзитные сделки. За счет активной деятельности за рубежом биржа уже приобрела статус международной торговой платформы. На мой взгляд, это серьезное достижение. Поэтому теперь важно использовать имеющиеся наработки на благо отечественных экспортеров", - подчеркнул Алексей Богданов.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-