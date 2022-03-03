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Доллар на торгах 3 марта подорожал, евро и российский рубль подешевели
03.03.2022 13:51 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 3 марта подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,002, до Br3,0995 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0096 - его курс составил Br3,4443 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,1486 и составил Br2,8369 за 100 российских рублей.-0-
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Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
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