Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 3 марта подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,002, до Br3,0995 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0096 - его курс составил Br3,4443 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,1486 и составил Br2,8369 за 100 российских рублей.-0-

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