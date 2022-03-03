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Стало известно, собирается ли «Беларусбанк» повышать процентные ставки по ранее выданным кредитам на жилье
03.03.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Кредиты на недвижимость в стране фактически заморожены. Тем не менее, есть и неплохие новости – «Беларусбанк»
«Беларусбанк» считает крайне важным поддерживать своих клиентов, оказать им всю возможную помощь, обеспечить индивидуальный подход к каждому, что сегодня так необходимо в условиях сложившейся ситуации», − говорится на сайте финансового учреждения.
В сообщении отмечается, что «Беларусбанк» сохраняет на прежнем уровне процентные ставки по ранее полученным кредитам на финансирование недвижимости:
«Таким образом, у наших клиентов, которые до 01.03.2022 уже оформили кредиты на покупку или строительство жилья, размер платежа до конца года не изменится, независимо от значения ставки рефинансирования НБ РБ».
Напомним, что в последние два дня кредитование прекратили такие банки, как «
В «Беларусбанке» в целях финансового благополучия клиентов собираются дополнительно принять ряд мер, направленных на снижение кредитной нагрузки. О них будет сообщено в самое ближайшее время.
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Стало известно, собирается ли «Беларусбанк» повышать процентные ставки по ранее выданным кредитам на жилье
Кредиты на недвижимость в стране фактически заморожены. Тем не менее, есть и неплохие новости – «Беларусбанк» сохраняет процентные ставки на прежнем уровне по...
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