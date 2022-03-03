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Стало известно, собирается ли «Беларусбанк» повышать процентные ставки по ранее выданным кредитам на жилье

03.03.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Кредиты на недвижимость в стране фактически заморожены. Тем не менее, есть и неплохие новости – «Беларусбанк» сохраняет процентные ставки на прежнем уровне по кредитам на недвижимость, полученным до 1 марта этого года.

Стало известно, собирается ли «Беларусбанк» повышать процентные ставки по ранее выданным кредитам на жилье

«Беларусбанк» считает крайне важным поддерживать своих клиентов, оказать им всю возможную помощь, обеспечить индивидуальный подход к каждому, что сегодня так необходимо в условиях сложившейся ситуации», − говорится на сайте финансового учреждения.

В сообщении отмечается, что «Беларусбанк» сохраняет на прежнем уровне процентные ставки по ранее полученным кредитам на финансирование недвижимости:

«Таким образом, у наших клиентов, которые до 01.03.2022 уже оформили кредиты на покупку или строительство жилья, размер платежа до конца года не изменится, независимо от значения ставки рефинансирования НБ РБ».

Напомним, что в последние два дня кредитование прекратили такие банки, как «БелВЭБ», «Белинвестбанк», «БТА-банк» и другие. «Беларусбанк» также убрал со своего сайта информацию об ипотечном кредитовании. Единственный банк, который до вчерашнего дня был готов кредитовать покупку недвижимости − «Белгазпромбанк».

В «Беларусбанке» в целях финансового благополучия клиентов собираются дополнительно принять ряд мер, направленных на снижение кредитной нагрузки. О них будет сообщено в самое ближайшее время.  

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Кредиты на недвижимость в стране фактически заморожены. Тем не менее, есть и неплохие новости – «Беларусбанк» сохраняет процентные ставки на прежнем уровне по...
 
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