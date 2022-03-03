Стало известно, собирается ли «Беларусбанк» повышать процентные ставки по ранее выданным кредитам на жилье

«Беларусбанк» считает крайне важным поддерживать своих клиентов, оказать им всю возможную помощь, обеспечить индивидуальный подход к каждому, что сегодня так необходимо в условиях сложившейся ситуации», − говорится на сайте финансового учреждения.

В сообщении отмечается, что «Беларусбанк» сохраняет на прежнем уровне процентные ставки по ранее полученным кредитам на финансирование недвижимости:

«Таким образом, у наших клиентов, которые до 01.03.2022 уже оформили кредиты на покупку или строительство жилья, размер платежа до конца года не изменится, независимо от значения ставки рефинансирования НБ РБ».

Напомним, что в последние два дня кредитование прекратили такие банки, как « БелВЭБ », « Белинвестбанк », «БТА-банк» и другие. « Беларусбанк » также убрал со своего сайта информацию об ипотечном кредитовании. Единственный банк, который до вчерашнего дня был готов кредитовать покупку недвижимости − «Белгазпромбанк».

В «Беларусбанке» в целях финансового благополучия клиентов собираются дополнительно принять ряд мер, направленных на снижение кредитной нагрузки. О них будет сообщено в самое ближайшее время.

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