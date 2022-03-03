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Клепча: налоговая служба нацелена на создание комфортных и простых условий для плательщиков

03.03.2022 14:09 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговая служба нацелена на создание комфортных и простых условий для плательщиков. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра по налогам и сборам Игорь Клепча, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из основных целей, которые сегодня определила для себя налоговая служба, - это создание максимально комфортных и простых условий для выполнения налоговых обязательств различными категориями плательщиков, в том числе физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, субъектами малого и среднего бизнеса. Основное направление, в котором мы видим дальнейшее движение налоговой службы, - это создание различных цифровых сервисов и цифровых платформ, которые в итоге приведут к тому, что налоги будет считать сама налоговая служба, а плательщикам будет предъявляться просто сумма налога к уплате. Думаю, в ближайшие год-два мы этой цели достигнем", - сказал Игорь Клепча.

Члены Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей сегодня посетили инспекцию МНС по Ленинскому району Минска для ознакомления с современными формами взаимодействия налоговых органов с плательщиками. Депутатам продемонстрировали весь процесс обслуживания плательщиков, рассказали о планах по автоматизации и цифровизации работы. Кроме того, парламентарии и представители налоговых органов обсудили вопросы повышения налоговой грамотности населения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Основное направление, в котором мы видим дальнейшее движение налоговой службы, - это создание различных цифровых сервисов и цифровых платформ, которые в итоге...
 
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