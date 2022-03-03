Арутюнян: в российский реестр допущенных сортов включен 131 сорт белорусской селекции

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российский реестр допущенных сортов включен 131 сорт белорусской селекции. Об этом сообщил директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Армен Арутюнян, передает БЕЛТА.

"Беларусь - это страна с высоким уровнем и традициями в селекции и генетике сельскохозяйственных культур. Здесь удалось сохранить научную базу страны по селекции и семеноводству в постсоветский период, не потеряв связь науки с производством. Успешно продолжается развитие селекции, используются современные методы, что, несомненно, сказывается на конкурентоспособности белорусских сортов и гибридов как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - отметил он.

Достижения белорусских селекционеров пользуются спросом и на международном рынке. В российский реестр допущенных сортов включены 25 сортов картофеля, 16 сортов яблони белорусской селекции. Есть сорта кукурузы, сои, рапса ярового, льна-долгунца и сахарной свеклы. В Казахстане рекомендуют использовать в производстве сорта пшеницы и тритикале белорусской селекции. "Примечательно, что большинство белорусских сортов картофеля устойчивы к золотистой картофельной нематоде, что позволяет использовать их в системе мероприятий по борьбе с этим вредным карантинным организмом. Кроме того, в Беларуси требования к сортовой чистоте партий семян зачастую выше, чем в других странах ЕАЭС. Также заложенная в новом законе о семеноводстве Беларуси норма об аттестации производителей семян сельскохозяйственных растений обеспечит действенный контроль качества семян", - отметил Армен Арутюнян.

Важность семенного материала для продовольственной безопасности ЕАЭС сложно переоценить. Ежегодно в государствах ЕАЭС для посева необходимо более 12 млн т семян сельхозкультур. По основным зерновым колосовым культурам обеспеченность собственными семенами в странах союза достигает более 90%. При этом есть значительный импорт из третьих стран семян ряда стратегических сельскохозяйственных культур, превышающий $1 млрд в год: ввозится более 90% необходимых семян сахарной свеклы, 60% семян подсолнечника, более трети семян кукурузы и рапса. "Мы рассматриваем текущую ситуацию во взаимной торговле, которая кратно меньше импорта и не превышает $100 млн, как потенциал для развития селекции и семеноводства в ЕАЭС с учетом нашего природного и кадрового обеспечения", - подчеркнул он.

Ситуация в семеноводстве под пристальным вниманием Евразийской экономической комиссии с момента ее образования. Тогда же началась работа над проектом международного договора. В результате в 2017 году главы правительств стран ЕАЭС подписали соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в ЕАЭС, которое вступило в силу в 2019 году. По соглашению, в союзе действует взаимное признание документов со сведениями о сортовых и посевных качествах семян.

Комиссия также формирует единый реестр сортов сельскохозяйственных растений. В реестре будет актуальная информация о хозяйственных и биологических свойствах всех сортов сельскохозяйственных растений стран союза, что поможет сельхозтоваропроизводителям подбирать ассортимент сортов для развития бизнеса.

В ЕЭК определили пути развития семеноводства на ближайшие пять лет. "Будут унифицироваться требования в семеноводстве к категориям, сортовым и посевным качествам, упаковке и маркировке семян, методам и схемам их производства, поскольку все это регламентируется национальным законодательством государств ЕАЭС, положения которого различаются. Это как раз те узкие места, которые сохранились на сегодня и потенциально могут сдерживать свободное обращение семян в ЕАЭС, - рассказал Армен Арутюнян. - В сфере испытания сортов предстоит унифицировать подходы к испытанию, методики испытания сортов на отличимость, однородность и стабильность, а также подходы к формированию национальных реестров сортов сельскохозяйственных растений".

Кроме этого, в ЕАЭС планируют создать общие информационные ресурсы в сфере семеноводства. Среди них - единый реестр документов о сортовых и посевных качествах семян, единый реестр производителей семян. Унификация законодательства и совершенствование нормативно-правового регулирования в данной области необходимы для развития практического сотрудничества субъектов стран ЕАЭС в селекции и семеноводстве сельхозрастений.

Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусматривают повышение конкурентоспособности стран ЕАЭС в семеноводстве сельскохозяйственных растений. В ближайшее время ЕЭК планирует организовать и профинансировать исследования для комплексного анализа состояния и перспектив селекции и семеноводства в государствах ЕАЭС. Это поможет выработать совместные меры развития этого сектора, в том числе меры господдержки для повышения эффективности и конкурентоспособности селекционеров и производителей семян стран ЕАЭС.

"Вопросы укрепления и развития национальных систем селекции и семеноводства в союзе постоянно в фокусе внимания комиссии. ЕЭК взаимодействует с научными учреждениями, бизнес-сообществом, международными организациями во время консультаций, круглых столов, выездных совещаний и встреч, чтобы выявлять проблемы, вырабатывать и принимать взаимоприемлемые и взаимовыгодные решения для развития семеноводческого бизнеса и насыщения внутреннего аграрного рынка сортами и семенами, произведенными в странах ЕАЭС. Мы открыты для конструктивного диалога со всеми основными участниками общего аграрного рынка. Огромный потенциал стран союза, а мы обладаем богатейшими природно-климатическими ресурсами, имеем уникальную научную школу по селекции агрокультур, необходимо использовать для реализации амбициозных проектов по развитию семенного бизнеса в ЕАЭС с перспективой выхода на глобальные рынки", - подытожил Армен Арутюнян.-0-