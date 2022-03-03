Нижевич: депутаты анализируют, как нормы налогового законодательства работают на практике

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты анализируют, как нормы налогового законодательства работают на практике. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

"Мы постоянно работаем с Министерством по налогам и сборам, изучаем ситуацию и непосредственно участвуем в корректировке налогового законодательства. Наша задача состоит в том, чтобы законодательство максимально просто воспринималось гражданами, юридическими лицами. Каждый человек должен понимать степень своего участия в формировании бюджета государства. Налоги влияют и в целом на развитие общественных отношений, на развитие экономики, на процессы занятости населения. Так что законодательство должно быть максимально простым, необходимо постоянно совершенствоваться", - сказала Людмила Нижевич.

Она отметила, что сегодня налоговые органы применяют клиентоориентированный подход. "Сегодня необязательно ехать в район, в котором зарегистрирован. Экстерриториальный принцип позволил максимально упростить процедуры. Кроме того, можно зарегистрировать личный кабинет плательщика и, не выходя из дома, отслеживать свои вопросы, связанные с налогообложением. Это надо доносить до населения", - обратила внимание депутат.

Людмила Нижевич подчеркнула, что парламентарии уделяют особое внимание тому, как законодательные нормы работают на практике. "Это одно из направлений работы депутатов. Мы должны смотреть, как эти нормы приживаются, видеть эффект от нововведений, как это влияет на развитие общества и как воспринимается населением", - добавила она.

Члены Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей сегодня посетили инспекцию МНС по Ленинскому району Минска для ознакомления с современными формами взаимодействия налоговых органов с плательщиками. Депутатам продемонстрировали весь процесс обслуживания плательщиков, рассказали о планах по автоматизации и цифровизации работы. Кроме того, парламентарии и представители налоговых органов обсудили вопросы повышения налоговой грамотности населения.

"Мы посмотрели, какие созданы условия для работы с клиентами, как законодательные нормы работают на практике и как это влияет на наполнение бюджета. Такие контакты очень для нас важны для выработки дальнейших согласованных решений по корректировке законодательства", - резюмировала Людмила Нижевич.-0-