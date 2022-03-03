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В ЕАЭС создадут рабочую группу высокого уровня для стабилизации экономик в условиях санкций
03.03.2022 14:57 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе создадут рабочую группу высокого уровня для стабилизации экономик стран-участниц в условиях санкций. Об этом говорится в Telegram-канале Евразийской экономической комиссии, сообщает БЕЛТА.
"В целях создания условий для повышения внутренней устойчивости экономики государств - членов ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности, а также устойчивости к внешним вызовам, полагаю необходимым сформировать рабочую группу высокого уровня в составе министров экономик, министров финансов и руководителей национальных (центральных) банков", - цитируется в Telegram-канале письмо председателя ЕЭК Михаила Мясниковича на имя министра финансов России Антона Силуанова.
"Совместные меры, выработанные рабочей группой высокого уровня, будут направлены на стабилизацию товарных, валютных и финансовых рынков стран ЕАЭС и системообразующих отраслей национальных экономик", - подчеркнули в ЕЭК.-0-
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"Совместные меры, выработанные рабочей группой высокого уровня, будут направлены на стабилизацию товарных, валютных и финансовых рынков стран ЕАЭС и...
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