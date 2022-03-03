Беларусь и Россия наметили шаги по углублению кооперационных связей между промпредприятиями

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия наметили шаги по углублению кооперационных связей между промышленными предприятиями двух стран, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минпрома Олег Слепченко.

Сегодня в Москве в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации состоялась встреча руководства российского ведомства с делегацией Беларуси, возглавляемой министром промышленности Петром Пархомчиком. От российской стороны диалог вел министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили итоги двустороннего сотрудничества, а также наметили дальнейшие шаги по углублению кооперационных связей между промышленными предприятиями Беларуси и России.

"Достигнутые сегодня договоренности предоставят новые возможности белорусским и российским субъектам хозяйствования реализовать весь свой промышленный потенциал, что в полном объеме соответствует принципам совместно реализуемой промышленной политики сторонами в рамках Союзного государства", - отметил Петр Пархомчик.

Очередной темой для беседы стал вопрос подготовки к ежегодному торжественному мероприятию, посвященному празднованию Дня единения народов Беларуси и России, в ходе которого российским гражданам планируется представить передовую инновационную продукцию белорусских предприятий - флагманов отечественной промышленности.

Демонстрация современной белорусской автомобильной, сельскохозяйственной и коммунальной техники будет организована с 31 марта по 14 апреля текущего года в Москве на территории ВДНХ.-0-