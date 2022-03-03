Богданов: проблем с насыщением внутреннего рынка товарами нет, ситуация стабильная

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблем с насыщением внутреннего рынка товарами нет, ситуация стабильная. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

"В целом ситуация на потребительском рынке страны стабильная, контролируемая и управляемая. В Беларуси производится большое количество товаров потребительского спроса, особенно продуктов питания. Не секрет, что наша страна является крупным экспортером продовольственной продукции, поэтому запасы очень большие. Конечно, бывает спонтанный повышенный спрос на некоторые виды товаров на продовольственном рынке, но, если их раскупают, они снова появляются на полках буквально на следующее утро. Это больше связано с логистикой: товары нужно довезти со складов. Остатки продукции в стабилизационных фондах соответствуют плановым показателям. Так что в целом проблем с насыщением внутреннего рынка мы не видим", - сказал Алексей Богданов.

Он подчеркнул, что торговые организации, облисполкомы, заинтересованные министерства и ведомства ежедневно обмениваются информацией. "Мы в режиме онлайн отслеживаем ситуацию, мгновенно реагируем. Производитель, торговля, логисты взаимодействуют и обеспечивают поставки продукции в необходимых объемах", - отметил министр.-0-