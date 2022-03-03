Богданов: следим, чтобы цены на товары были адекватными и справедливыми, взвешенно подходим к регулированию

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли взвешенно подходит к регулированию цен с учетом рисков и быстро реагирует на ситуацию. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

"У нас взвешенный подход к формированию ценовой политики. Учитываем все возникающие риски и быстро реагируем на ситуацию. Ориентируемся на то, чтобы цена на полке магазина была адекватной и справедливой, чтобы покупатель мог купить товар, а производитель и продавец могли заработать", - сказал Алексей Богданов.

Он отметил, что сейчас в Беларуси действуют разные формы ценового регулирования. Так, постановление правительства от 23 февраля 2021 года №100 предусматривает жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. С 15 декабря 2021 года жесткое регулирование цен распространяется на 29 позиций социально значимых товаров (среди них мука, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар и др.), а также 50 позиций лекарственных средств.

Кроме того, правительство ограничило предельные максимальные уровни отпускных и розничных цен с января по май 2022 года на отдельные виды отечественной продукции. Действие постановления распространяется на свежие картофель, белокочанную капусту, столовую свеклу и морковь, репчатый лук, яблоки.

"Также сохраняется социальная направленность: действуют 10-процентные скидки для уязвимых слоев населения. Торговые организации пошли навстречу МАРТ и не собираются отказываться от договоренностей", - подчеркнул министр. Скидка дается пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным слоям населения. В числе товаров, на которые она распространяется, - хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, сухие макаронные изделия, говядина, свинина, мясо кур, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, яблоки, овощи и другие товары. К соглашению присоединились 17 торговых сетей.-0-