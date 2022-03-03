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Беларусь выплатила $46,1 млн купонного дохода по еврооблигациям

03.03.2022 17:39 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выплатила $46,1 млн купонного дохода по еврооблигациям, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

"Министерство финансов информирует об исполнении обязательств по очередной выплате купонного дохода по еврооблигациям Беларуси со сроками погашения в 2023-м и 2030 годах. Денежные средства в общей сумме $46,1 млн направлены Министерством финансов в пользу платежного агента Citibank N.A. Им обеспечено перечисление данных средств клиринговым системам в соответствии с условиями выпусков еврооблигаций", - говорится в сообщении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Денежные средства в общей сумме $46,1 млн направлены Министерством финансов в пользу платежного агента Citibank N.A. Им обеспечено перечисление данных средств...
 
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