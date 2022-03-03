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БЕЛАЗ откроет Центр компетенций в Санкт-Петербургском горном университете

03.03.2022 17:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ откроет Центр компетенций в Санкт-Петербургском горном университете, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства промышленности Олег Слепченко.

Первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и информационным технологиям ОАО "БЕЛАЗ" Александр Ботвинник и генеральный директор дилера компании - ООО "АВТОТЕХИНМАШ" Юрий Хомич с рабочим визитом посетили Санкт-Петербургский горный университет.

На встрече с ректором Владимиром Литвиненко обсуждалась подготовка к созданию в вузе Центра компетенций компании БЕЛАЗ. Согласно предварительной договоренности церемония его открытия намечена на 30 марта.

Стороны отметили, что новая структура объединит лучшие технологические решения в машиностроении. Помимо стендов, компьютеров, тренажеров-имитаторов карьерной техники и программного обеспечения в город на Неве прибудет по-настоящему эксклюзивное оборудование. У студентов, аспирантов и специалистов горных предприятий появится возможность непосредственно из аудитории центра в реальном времени управлять роботизированными комплексами на горных предприятиях и полигонах БЕЛАЗа.

"Взаимодействие со столь авторитетным вузом, как Санкт-Петербургский горный университет, для нас крайне важно. Мы расцениваем его не только как действенный механизм для повышения компетенций наших клиентов или привлечения к нам в компанию перспективной молодежи. Наше сотрудничество - неотъемлемая часть российско-белорусского партнерства, которое поступательно развивается и, конечно же, имеет огромный потенциал", - сказал Александр Ботвинник.

Владимир Литвиненко, говоря о тесном партнерстве одного из старейших технических вузов России с БЕЛАЗом, отметил: "Наше сотрудничество с компанией БЕЛАЗ и ее партнерами носит стратегический характер, это составная часть парадигмы развития вуза. Наша основная цель - создать максимально комфортную для получения знаний и навыков среду, необходимую для подготовки высококвалифицированных инженеров, формирования нового поколения технической интеллигенции. Занятия на симуляторах холдинга позволят повысить компетенции обучающихся и действующих сотрудников горных компаний".

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече с ректором Владимиром Литвиненко обсуждалась подготовка к созданию в вузе Центра компетенций компании БЕЛАЗ. Согласно предварительной договоренности...
 
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