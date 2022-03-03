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Каранкевич обсудил с министром ЕЭК формирование общего рынка газа ЕАЭС
03.03.2022 19:15 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич провел рабочую встречу с членом Коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбеком Асанбековым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.
В переговорах приняли участие заместитель министра энергетики Денис Мороз и директор Департамента энергетики ЕЭК Вадим Закревский.
Стороны обсудили ключевые вопросы формирования и функционирования общего рынка газа ЕАЭС, в том числе ход подготовки проекта международного договора о создании объединенного рынка.
Виктор Каранкевич отметил конструктивный характер переговорного процесса. "По некоторым вопросам мы серьезно продвинулись, но есть моменты, которые требуют дальнейшей проработки для достижения взаимоприемлемых решений", - сказал он.
После завершения встречи Виктор Каранкевич и Темирбек Асанбеков посетили диспетчерский центр объединенной энергосистемы, где руководитель Минэнерго рассказал об основных направлениях развития энергокомплекса страны, уделив внимание проекту по строительству Белорусской атомной электростанции.-0-
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3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич провел рабочую встречу с членом Коллегии (министром) по...
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