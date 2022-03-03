﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Каранкевич обсудил с министром ЕЭК формирование общего рынка газа ЕАЭС

03.03.2022 19:15 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич провел рабочую встречу с членом Коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбеком Асанбековым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

В переговорах приняли участие заместитель министра энергетики Денис Мороз и директор Департамента энергетики ЕЭК Вадим Закревский.

Стороны обсудили ключевые вопросы формирования и функционирования общего рынка газа ЕАЭС, в том числе ход подготовки проекта международного договора о создании объединенного рынка.

Виктор Каранкевич отметил конструктивный характер переговорного процесса. "По некоторым вопросам мы серьезно продвинулись, но есть моменты, которые требуют дальнейшей проработки для достижения взаимоприемлемых решений", - сказал он.

После завершения встречи Виктор Каранкевич и Темирбек Асанбеков посетили диспетчерский центр объединенной энергосистемы, где руководитель Минэнерго рассказал об основных направлениях развития энергокомплекса страны, уделив внимание проекту по строительству Белорусской атомной электростанции.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич провел рабочую встречу с членом Коллегии (министром) по...
 
Новости дня
Новости экономики
 
БЕЛАЗ откроет Центр компетенций в Санкт-Петербургском горном университете
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by