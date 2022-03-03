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14 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Рассказываем, почем сегодня продали землю на аукционе
04.03.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
3 марта состоялся
Земельные участки расположены в квартале новой коттеджной застройки в микрорайоне «Липки» на улицах П. Панченко, И. Буйницкого и С. Монюшко. Все земельные наделы имеют подъездные пути и возможность подключения к инженерным сетям водо-, электро-, газоснабжения и канализации.
Четыре человека заинтересовались участком на ул. П. Панченко. Он насчитывает 15 соток и был выставлен на аукцион за 28.000 рублей. Лот продан за 45 094 рубля, или 14 558 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.
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14 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Рассказываем, почем сегодня продали землю на аукционе
3 марта состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Смолевичах. Участникам было предложено три надела для...
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