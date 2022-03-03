﻿ 14 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Рассказываем, почем сегодня продали землю на аукционе. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

14 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Рассказываем, почем сегодня продали землю на аукционе

04.03.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

3 марта состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Смолевичах. Участникам было предложено три надела для строительства жилых домов, но торги прошли по одному из них. Остальные достались единственным заявителям. Публикуем результаты.

14 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Рассказываем, почем сегодня продали землю на аукционе

Земельные участки расположены  в квартале новой коттеджной застройки в микрорайоне «Липки»  на улицах П. Панченко, И. Буйницкого и С. Монюшко. Все земельные наделы имеют подъездные пути и возможность подключения к инженерным сетям водо-, электро-, газоснабжения и канализации. 

Четыре человека заинтересовались участком на ул. П. Панченко. Он насчитывает 15 соток и был выставлен на аукцион за 28.000 рублей. Лот продан за 45 094 рубля, или 14 558 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Напомним, что на аукционе, который прошел в январе этого года, участок на ул. С. Монюшко, 62, тоже был предложен участникам аукциона за 28 200. В ходе торгов цена на лот поднялась до 53 700 рублей, или 20 903 долларов США.

14 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Рассказываем, почем сегодня продали землю на аукционе

Более подробную информацию по лотам смотрите в нашей таблице:


14 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Рассказываем, почем сегодня продали землю на аукционе

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 марта состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Смолевичах. Участникам было предложено три надела для...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by