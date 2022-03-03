14 тысяч долларов за участок в городе-спутнике Минска. Рассказываем, почем сегодня продали землю на аукционе

Источник материала: realt.by

3 марта состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Смолевичах. Участникам было предложено три надела для строительства жилых домов, но торги прошли по одному из них. Остальные достались единственным заявителям. Публикуем результаты.

Земельные участки расположены в квартале новой коттеджной застройки в микрорайоне «Липки» на улицах П. Панченко, И. Буйницкого и С. Монюшко. Все земельные наделы имеют подъездные пути и возможность подключения к инженерным сетям водо-, электро-, газоснабжения и канализации.

Четыре человека заинтересовались участком на ул. П. Панченко. Он насчитывает 15 соток и был выставлен на аукцион за 28.000 рублей. Лот продан за 45 094 рубля, или 14 558 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Напомним, что на аукционе, который прошел в январе этого года, участок на ул. С. Монюшко, 62, тоже был предложен участникам аукциона за 28 200. В ходе торгов цена на лот поднялась до 53 700 рублей, или 20 903 долларов США.



Более подробную информацию по лотам смотрите в нашей таблице:





Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.