Импортные котлы подорожают, но это еще полбеды. Узнали, что ждет рынок отопительного оборудования Беларуси

Илья Худоерко заявил, что в этом году отопительное оборудование европейских брендов подорожает не только в белорусских рублях, но и в евро — на 7-10%. Причины — общемировой дефицит на электронные компоненты, инфляция, нарушение цепочек поставок.

Цены вырастут и в белорусских рублях, и будут постоянно корректироваться в условиях меняющихся котировок валют.

- Кроме того, очень сильно увеличиваются сроки поставок, - говорит Илья. - Это связано с тем, что последние полтора года экономика простаивала из-за пандемии, спрос упал - и производство тоже. А сейчас и в Европе, и в Америке, и в Азии все быстро восстанавливается, спрос растет. Но производственные мощности за это время не увеличились и не выросли. Поэтому сейчас заводы больших компаний перегружены заказами. И если раньше сроки их выполнения были нормальные и понятные, например, в течение месяца, то теперь по некоторым эксклюзивным позициям сроки исполнения могут быть и три месяца. Из-за этого сроки поставок увеличились.

И тем не менее, сейчас европейское оборудование доступно белорусам, санкции на нас не распространяются.

В этом году Илья прогнозирует увеличение спроса на конденсационные газовые котлы (они более экономичные по сравнению с обыкновенными) в связи с введением единого тарифа на газ.

- Видим также всплеск интереса в сегменте тепловых насосов на нашем рынке, - говорит он. - В Беларуси растет количество переходов на электроотопление по специальному тарифу для отопления. Многие заказчики готовы инвестировать в тепловые насосы. По сравнению с прошлым и 2020-м годом приросты кратные. Конечно, у нас это не настолько массовый рынок как в Европе, где такое оборудование стало очень востребованным.