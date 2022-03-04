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Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 3% до $8,3 млрд
04.03.2022 09:45 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2022 года, по предварительным данным, составили $8264,6 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.
За февраль 2022 года золотовалютные резервы снизились на $259,2 млн (на 3%) после роста в январе на $98,8 млн (на 1,2%).
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За февраль 2022 года золотовалютные резервы снизились на $259,2 млн (на 3%) после роста в январе на $98,8 млн (на 1,2%).
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