Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 3% до $8,3 млрд

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2022 года, по предварительным данным, составили $8264,6 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За февраль 2022 года золотовалютные резервы снизились на $259,2 млн (на 3%) после роста в январе на $98,8 млн (на 1,2%).

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