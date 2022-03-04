Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимный товарооборот между Россией и Беларусью в 2021 году вырос на 34%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь Минпрома Олег Слепченко по итогам встречи в Москве министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.

В ходе встречи стороны обсудили текущее торгово-экономическое сотрудничество между странами. "В 2021 году взаимный товарооборот вырос на 34% и составил $38,4 млрд. Экспорт российской промышленной продукции увеличился в годовом выражении на 42,7%, поставки белорусских товаров также показали рост, прибавив 24%, - отметил пресс-секретарь. - При этом Беларусь традиционно входит в пятерку основных торговых партнеров России и занимает первое место среди стран СНГ. В свою очередь доля России во внешнеторговом обороте Беларуси по итогам прошлого года составила 49%. Ключевые статьи российского экспорта в Беларусь представлены технологичными товарами: машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности и т.д.".

Отдельно стороны обсудили подготовку предстоящей выставки продукции машиностроительных предприятий, которая будет приурочена ко Дню единения народов России и Беларуси и пройдет в период с 31 марта по 14 апреля на ВДНХ. Целый ряд российских и белорусских предприятий представят свою продукцию.

Кроме того, Беларусь готовится к участию в выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая состоится в Ташкенте (Узбекистан) 25-27 апреля 2022 года.-0-