Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 4 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0011 - до Br3,0984 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0187 - его курс составил Br3,4256 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,056 и составил Br2,8929 за 100 российских рублей.-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах