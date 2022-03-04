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Доллар и евро на торгах 4 марта подешевели, российский рубль подорожал
04.03.2022 14:27 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 4 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0011 - до Br3,0984 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0187 - его курс составил Br3,4256 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,056 и составил Br2,8929 за 100 российских рублей.-0-
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Доллар подешевел на Br0,0011 - до Br3,0984 за $1. Евро стал дешевле на Br0,0187 - его курс составил Br3,4256 за 1 евро.
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