﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россельхознадзор снял ограничения на поставки кормов, мясной и молочной продукции 19 предприятий Беларуси

06.03.2022 09:39 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России сняла ограничения на поставки кормов, яиц, мясной и молочной продукции 19 предприятий Беларуси. Соответствующая информация опубликована на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

"По результатам рабочих консультаций с белорусской стороной Россельхознадзор с 6 марта отменяет ранее введенные временные ограничения и возобновляет поставки на территорию России продукции, произведенной 19 предприятиями Беларуси", - говорится в сообщении.

Поставка кормов разрешена ОАО "Биоваст Лида" (жиры кормовые); ЗАО "Экомол Агро" (комбикорма, премиксы); ООО "Биоком" (заменитель цельного молока, комбикорма).

Сняты ограничения на молочную продукцию производства Полесского производственного участка ОАО "Милкавита" (цельномолочная продукция, сыворотка концентрированная); Светлогорского филиала Калинковичского молочного комбината (масло, цельномолочная продукция, сыворотка концентрированная); СООО "Верхний луг" (сухие молочные продукты); ОАО "Октябрьский завод СОМ" (сухие молочные продукты); СОАО "Беловежские сыры" (сухие молочные продукты, сыворотка концентрированная); ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" (сухие молочные продукты); Солигорского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (масло); СООО "Данон Шклов" (цельномолочная продукция); ОАО "Молоко" города Витебска (масло, цельномолочная продукция, сухие молочные продукты, сыворотка концентрированная).

Поставки мясной продукции могут быть возобновлены с ОАО "Птицефабрика "Рассвет" (отделение "Якимова Слобода") (производство мяса птицы, полуфабрикатов и субпродуктов из нее); ОАО "Птицефабрика "Рассвет" (убой, разделка птицы, готовые мясные изделия из птицы); ООО "Мясокомбинат Ляховичи" (убой крупного рогатого скота, производство полуфабрикатов из мяса, блоки жалованные (говядина); ОАО "Слуцкий мясокомбинат" (убой сельскохозяйственных животных, производство и хранение мяса (говядина, свинина, птица, конина), готовая мясная продукция); ООО "Мясоопт" (разделка и производство мясных полуфабрикатов, блоков); ОАО "Солигорская пицефабрика" (производство мяса птицы, яйцо пищевое); РДСУП "Белоруснефть-Особино" (производство мяса птицы, полуфабрикатов и субпродуктов из мяса птицы, яиц, непищевой продукции птицеводства (яйцо инкубационное, суточные цыплята).-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"По результатам рабочих консультаций с белорусской стороной Россельхознадзор с 6 марта отменяет ранее введенные временные ограничения и возобновляет поставки на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Крупнейшая компания по производству древесных плит и мебели продолжает работу в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by