Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч

Источник материала: realt.by

В связи с ростом курса рубля и тревожными новостями некоторые собственники выставленных на продажу квартир в Минске начали снижать стоимость жилья. Посмотрели, какие есть нормальные варианты до 40 тысяч долларов. Во всех случаях продавцы понизили стоимость этих квартир за последние семь дней.

В Чижовке Однокомнатная квартира площадью 32,5 квадратного метра находится на седьмом этаже панельной девятиэтажки 1970 года на проезде Голодеда, 23. Кухня - 6,1 метра. Санузел раздельный, лоджия застеклена.

В квартире частично сделан ремонт, но его надо доделывать. Установлены деревянные стеклопакеты, шкаф-купе в коридоре, встроенная кухня без бытовой техники (только встроенный холодильник). На полу частично уложен паркет. Установлены счетчики на воду и газ.













В шаговой доступности продуктовые магазины, автобусные остановки. В двух минутах от дома водохранилище, парк, детский сад и школа.





Цена - 37 тысяч долларов.

В районе Маяковского Однокомнатная квартира площадью 29,83 квадратного метра находится на первом этаже кирпичной четырехэтажки 1959 года на улице Денисовской, 39. Кухня - 6,1 метра. Санузел совмещенный, балкона нет.

В окнах стеклопакеты, металлическая входная дверь, на полу ламинат, в санузле плитка. В стоимость квартиры входит кухня.









Через дорогу гипермаркет "Корона", во дворе детский сад, возле дома остановка общественного транспорта. За квартирой закреплены два больших подвала.



Цена - 37 тысяч долларов.

В районе "Пушкинской" Однокомнатная квартира площадью 28,21 квадратного метра находится на пятом этаже кирпичной пятиэтажки 1971 года на улице Чигладзе, 6/2. Это малосемейка. Кухня - 4,85 метра. Санузел совмещенный, балкон есть (застеклен).

В квартире частично неплохой ремонт. На полу - ламинат. Дом после капитального ремонта.











Рядом магазин, остановка транспорта, школа, детский сад. В одной остановке ТЦ "Замок" и "Палаццо".



Цена - 37,9 тысячи долларов.

В районе "Автозаводской" Однокомнатная квартира площадью 31,2 квадратного метра находится на втором этаже кирпичной двухэтажки 1946 года на улице Лизы Чайкиной, 11. Кухня - 7,6 метра. Санузел совмещенный, балкон есть.

По всей квартире заменена электрика и сантехника. Есть холодильник, посудомойка, духовой шкаф, варочная панель. Новый кухонный гарнитур. Совмещенный санузел с импортной сантехникой и душевой кабиной. В комнате выравнены все стены. Есть большой шкаф.











Чистый аккуратный подъезд, уютный дворик и адекватные соседи. До метро "Автозаводская" минут пять пешком.



Цена - 38,9 тысячи долларов.

В Грушевке Однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров находится на первом этаже монолитной 17-этажки 2021 года на улице Грушевской, 86. Санузел совмещенный, балкон есть (застеклен застройщиком).

Установлены стеклопакеты. Высота потолков - 2,71 метра. Свободная планировка.











Метро "Грушевка" в пешей доступности. Рядом также детские сады, школы, магазины и все необходимое. Отдельно можно купить место в крытом паркинге.



Цена - 39,9 тысячи долларов.