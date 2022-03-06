﻿ Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч

06.03.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В связи с ростом курса рубля и тревожными новостями некоторые собственники выставленных на продажу квартир в Минске начали снижать стоимость жилья. Посмотрели, какие есть нормальные варианты до 40 тысяч долларов. Во всех случаях продавцы понизили стоимость этих квартир за последние семь дней.

Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч

В Чижовке

Однокомнатная квартира площадью 32,5 квадратного метра находится на седьмом этаже панельной девятиэтажки 1970 года на проезде Голодеда, 23. Кухня - 6,1 метра. Санузел раздельный, лоджия застеклена.

В квартире частично сделан ремонт, но его надо доделывать. Установлены деревянные стеклопакеты, шкаф-купе в коридоре, встроенная кухня без бытовой техники (только встроенный холодильник). На полу частично уложен паркет. Установлены счетчики на воду и газ.

Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч

В шаговой доступности продуктовые магазины, автобусные остановки. В двух минутах от дома водохранилище, парк, детский сад и школа.


Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч

Цена - 37 тысяч долларов.

В районе Маяковского

Однокомнатная квартира площадью 29,83 квадратного метра находится на первом этаже кирпичной четырехэтажки 1959 года на улице Денисовской, 39. Кухня - 6,1 метра. Санузел совмещенный, балкона нет.

В окнах стеклопакеты, металлическая входная дверь, на полу ламинат, в санузле плитка. В стоимость квартиры входит кухня.

Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч

Через дорогу гипермаркет "Корона", во дворе детский сад, возле дома остановка общественного транспорта. За квартирой закреплены два больших подвала.

Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч

Цена - 37 тысяч долларов.

В районе "Пушкинской"

Однокомнатная квартира площадью 28,21 квадратного метра находится на пятом этаже кирпичной пятиэтажки 1971 года на улице Чигладзе, 6/2. Это малосемейка. Кухня - 4,85 метра. Санузел совмещенный, балкон есть (застеклен).

В квартире частично неплохой ремонт. На полу - ламинат. Дом после капитального ремонта.

Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч

Рядом магазин, остановка транспорта, школа, детский сад. В одной остановке ТЦ "Замок" и "Палаццо".

Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч

Цена - 37,9 тысячи долларов.

В районе "Автозаводской"

Однокомнатная квартира площадью 31,2 квадратного метра находится на втором этаже кирпичной двухэтажки 1946 года на улице Лизы Чайкиной, 11. Кухня - 7,6 метра. Санузел совмещенный, балкон есть.

По всей квартире заменена электрика и сантехника. Есть холодильник, посудомойка, духовой шкаф, варочная панель. Новый кухонный гарнитур. Совмещенный санузел с импортной сантехникой и душевой кабиной. В комнате выравнены все стены. Есть большой шкаф.

Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч

Чистый аккуратный подъезд, уютный дворик и адекватные соседи. До метро "Автозаводская" минут пять пешком.

Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч

Цена - 38,9 тысячи долларов.

В Грушевке

Однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров находится на первом этаже монолитной 17-этажки 2021 года на улице Грушевской, 86. Санузел совмещенный, балкон есть (застеклен застройщиком).

Установлены стеклопакеты. Высота потолков - 2,71 метра. Свободная планировка.

Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч
Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч

Метро "Грушевка" в пешей доступности. Рядом также детские сады, школы, магазины и все необходимое. Отдельно можно купить место в крытом паркинге.

Как выглядят квартиры в Минске до 40 тысяч долларов, собственники которых уже снизили цены. Есть и за 37 тысяч

Цена - 39,9 тысячи долларов.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с ростом курса рубля и тревожными новостями некоторые собственники выставленных на продажу квартир в Минске начали снижать стоимость жилья. Посмотрели,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by