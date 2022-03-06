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Эксперт: России и Беларуси надо диверсифицировать экономику и задействовать ресурс ЕАЭС

06.03.2022 11:27 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача России и Беларуси - диверсифицировать экономику. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявила директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова, сообщает БЕЛТА.

"Пока, наверное, наша ключевая задача, насколько это возможно, все-таки продолжать идти по пути диверсификации структуры собственной экономики для снижения зависимости от энергетического сектора. Тут ничего нового в общем-то не скажешь. Максимальное импортозамещение - с одной стороны, максимальная диверсификация структуры экономики - с другой. И максимальное задействование внутрирегионального ресурса для совместного развития - ресурса ЕАЭС", - сказала Екатерина Арапова.

Директор центра подчеркнула: сейчас внешнеполитические и внешнеэкономические контуры во многом закрыты. "И дело даже не только и не столько в том, какие принимаются официальные решения и что декларируется на бумаге. Но вопрос в том, как это воспринимает рынок. Потому что официальные сигналы и паника среди компаний, бизнес-структур - это совершенно разные вещи. Поэтому риски высокие, но тем не менее нам нужно продолжать продвигать уже традиционно установившуюся линию импортозамещения, задействования ресурса ЕАЭС и максимальной диверсификации по возможности", - констатировала она.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Директор центра подчеркнула: сейчас внешнеполитические и внешнеэкономические контуры во многом закрыты.
 
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