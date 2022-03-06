Пакет мер по стабилизации и повышению устойчивости экономики намерены сформировать в Беларуси

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены сформировать пакет мер по стабилизации и повышению устойчивости экономики. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время заседания коллегии Минэкономики об итогах работы в 2021 году и задачах на ближайшую перспективу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

На коллегии обсуждали пути оперативного повышения устойчивости экономики в новых условиях. Во время мозгового штурма экспертов экономического ведомства рассматривались инструменты решения наиболее актуальных проблемных вопросов.

Министр призвал участников заседания коллегии активнее делиться своим видением и предметно вносить предложения, как максимально нивелировать последствия от санкций и ограничений, а также оценить возможные риски в будущем. Главная задача - сформировать под каждый сценарий пакет мер по стабилизации и повышению устойчивости экономики. "Министерство в режиме реального времени оценивает ситуацию в отраслях и регионах, выявляет проблематику и совместно с госорганами вырабатывает соответствующие механизмы", - отметил Александр Червяков.

"Несмотря на сложность ситуации, мы видим пути ее решения. Необходимо мобилизоваться и оперативно принимать меры. В единстве - наша сила противостоять и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие экономики. Нельзя упустить открывающееся окно новых возможностей в наращивании своего потенциала", - подчеркнул министр.

Рассматривались ключевые направления деятельности экономического ведомства, на которых необходимо особо сфокусировать внимание и ресурсы. В их числе импортозамещение, рост экспорта, наращивание инвестиций, развитие регионов и бизнеса. Кроме того, члены коллегии обсудили повышение эффективности реализации госпрограмм, работу Национального агентства инвестиций и приватизации, усиление кадрового потенциала.-0-